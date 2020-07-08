Xiaomi POCO F2 Pro представлен в России – Quad-камера с поддержкой 8K UHD, NFC, экран без вырезов и Snapdragon 865 по самой низкой цене на рынке
Недавно компания Nubia представила в России игровой смартфон Red Magic 5G, который при цене от 63 000 рублей стал самым доступным в стране решением с 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 865. В этом году флагманский чип Qualcomm является редким гостем на российском рынке, если мы говорим об официальном его сегменте. Samsung, Apple и Huawei выпускают флагманы на собственных чипах, а топовые решения OnePlus, Meizu, ZTE и других компаний в России не продаются официально.
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Как итог, помимо упомянутого ранее игрового смартфона Nubia сейчас официально в стране можно купить только OPPO Find X2 в модификации 12/256 ГБ и Xiaomi Mi 10 с 8 ГБ оперативной памяти по цене 72 990 рублей и 69 990 рублей соответственно. Совсем скоро в продаже появится Sony Xperia 1 II стоимостью 79 990 рублей. А вчера состоялась премьера флагмана Xiaomi, который стал новым самым дешёвым смартфоном на Snapdragon 865. Речь идёт о POCO F2 Pro.
Новинка имеет стеклянный корпус с металлической рамкой. Спереди располагается панель Super AMOLED с интегрированным биометрическим датчиком. Главным плюсом для пользователей может стать полное отсутствие любых отверстий и вырезов. Для этого разработчикам пришлось прибегнуть к использованию 20-мегапиксельной выдвижной фронтальной камеры. Завершая тему дисплея, отметим, что он имеет размер 6,67 дюйма по диагонали, поддерживает стандарт HDR10+, а разрешение соответствует формату FHD+.
В России POCO F2 Pro будет продаваться в топовой модификации – с 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и встроенным накопителем UFS 3.1 вместимостью 256 ГБ без поддержки расширения картой microSD. 7-нанометровая однокристальная платформа работает с частотой от 1,8 ГГц до 2,84 ГГц. Аккумулятор имеет ёмкость 4700 мАч. Беспроводная зарядка не заявлена. Проводная подзарядка Qualcomm Quick Charge 4+ мощностью 30 Вт позволяет зарядить АКБ с нуля до 100% за 63 минуты.
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В этом году компания Xiaomi выпускает флагманы только с поддержкой записи видео в формате 8K UHD с частотой 24 FPS и 30 FPS. Новинка не стала исключением. Также можно снимать 4K-ролики с кадровой частотой до 60 FPS. Камера имеет разрешение 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Она осталась без оптической стабилизации и телефотомодуля с оптическим зумом. Сенсор на 5 Мп используется для макросъёмки, на чём производитель сильно акцентирован внимание во время первой презентации смартфона, прошедшей 12 мая в Индии.
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POCO F2 Pro работает на операционной системе Android 10 с оболочкой MIUI 11. Когда модель получит прошивку MIUI 12, пока что не уточняется, но уже было обещано, что вскоре флагман должен будет обзавестись бета-версией ОС Android 11. Из прочих характеристики смартфона отметим ИК-порт, выход под наушники, NFC и поддержку стандарта Wi-Fi 6.
Рекомендованная стоимость Xiaomi POCO F2 Pro составила 49 990 рублей. Отметим, что в странах еврозоны смартфон оценён в 600-700 евро (48 000-56 000 рублей) за модификацию 8/256 ГБ, а если не ходить так далеко, то можно отметить украинскую цену 14 999 гривен или 39 000 рублей. Старт продаж запланирован на 13 июля 2020 года. Флагман будет доступен в «Ситилинк», DNS, «Связной» и «Мегафон», а также на AliExpress Tmall, а первые покупатели получат скидку, размер которой не уточняется. Цветов предусмотрено четыре: серый, фиолетовый, белой и сине-зелёный. За рубежом они официально называются Cyber Gray, Electric Purple, Phantom White и Neon Blue соответственно.
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В завершение добавим, что в России стоимость «серой» версии смартфона сейчас составляет минимум 40 000 рублей. В продаже при этом модель появилась по цене 55 000 рублей.
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