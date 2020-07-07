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Китайская компания Xiaomi провела весьма странную презентацию смартфона POCO M2 Pro. После просмотра осталось только два вопроса: «Что это вообще было» и «Зачем, Xiaomi?».

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Сначала появился генеральный менеджер POCO India, речь которого прерывалась индийским караоке. Затем два местных блогера по очереди в своих студиях рассказали о технических параметрах новинки. Сам смартфон практически не показывали, зато презентация быстро завершилась, продлившись около 20 минут.

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POCO M2 Pro оборудован 8-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 720G и в топовой модификации памяти несёт на борту 6 ГБ ОЗУ типа LPDDR4x в паре с постоянным хранилищем на 128 ГБ типа UFS 2.1. В начальной конфигурации предусмотрено вдвое меньше пользовательской памяти при 4 ГБ оперативки. Также есть версия 6/64 ГБ. Зато имеется слот под microSD максимальной вместимостью 256 ГБ. Что касается чипсета, он получил ядра Kryo 465 с частотой от 1,8 ГГц до 2,3 ГГц и графический ускоритель Adreno 618 GPU.

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Смартфон имеет четырёхмодульную основную камеру, которая расположилась на тыльной стороне в виде матрицы 2x2. Разрешение составляет 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 8 Мп. 2-мегапиксельная и 5-мегапиксельная матрицы нужны для размытия фона и макросъёмки соответственно, а сенсор на 8 Мп соединён с широкоугольным объективом. Угол обзора составляет 119 градусов. В главном модуле установлен датчик изображения Samsung ISOCELL GM2 с размером пикселя 0,8 мкм, есть фазовый автофокус, электронная стабилизация, а видео можно снимать в 4k Ultra HD с частотой 30 FPS.

Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Она обосновалась в круглом отверстии в верхней центральной части лицевой панели. Дисплей POCO M2 Pro построен на базе матрицы IPS формата Full HD+. Диагональ составляет 6,67 дюйма. Экран прикрыт стеклом Gorilla Glass пятого поколения. Биометрический сенсор обосновался на правом торце.

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Ёмкость аккумулятора составила 5000 мАч. Батарея поддерживает 33-ваттную проводную зарядку. Корпус имеет нанопокрытие P2i, которое защищает внутренности смартфона от попадания капель воды. Габаритные размеры составили 165,75 х 76,68 х 8,8 мм, а масса – 209 граммов. В смартфоне есть поддержка Dual 4G VoLTE, Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц, Bluetooth 5, разъём для наушников и USB-C. Чип NFC не предусмотрен. Новинка работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной надстройкой MIUI 11 поверх «зелёного робота».

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Стоимость POCO M2 Pro в модификации 4/64 ГБ составила 14 000 рупий или 185 долларов. Версию с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ оценили в 17 000 рупий или 225 долларов. За конфигурацию 6/64 ГБ отдать нужно 15 000 рупий или 200 долларов.

А теперь перейдём к главному вопросу. Зачем компания представила такой смартфон, если в её ассортименте есть Redmi Note 9S? Дать на него ответ сложно. Напомним, что Redmi Note 9S в Индии продаётся как Redmi Note 9 Pro. Новинка имеет только два отличия: ёмкость аккумулятора снизилась на 20 мАч (!), а мощность быстрой зарядки выросла на 15 Вт.



Как бы там ни было, уже на следующей неделе POCO M2 Pro начнёт продаваться. В продаже модель появится в чёрной, синей и изумрудной цветовых вариациях 14 июля 2020 года.

К слову, после премьеры POCO X2 и POCO F2 Pro, которые стали переименованными версиями моделей Redmi K30 4G и Redmi K30 Pro, компания пообещала, что следующий смартфон бренда будет уникальным решением. Как видим, этого не случилось.