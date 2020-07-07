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В марте прошлого года компания Samsung начала продавать смартфон Galaxy S10. Это флагман южнокорейского производителя, который на момент выхода получил топовое железо. На старте продаж стоимость смартфона составила 69 990 рублей. Сейчас модель подешевела почти наполовину.

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Во всех крупных магазинах и на официальном сайте стоимость Samsung Galaxy S10 снижена на 30 000 рублей. Сейчас флагман 2019 года можно купить за 39 990 рублей. Со всеми предложениями можете ознакомиться по этой ссылке в каталоге «Яндекс.Маркет». Отметим, что до такого уровня официальная рекомендованная стоимость модель опускалась лишь однажды, если не считать цену 34 990 рублей на последний витринный образец в одном из крупных магазинов России.

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Что касается «серого» рынка, здесь за смартфон просят чуть более 38 000 рублей, т.е. вы можете сэкономить около 2000 рублей и остаться при этом без официальной гарантии производителя. На китайские площадке в случае с телефонами Samsung смотреть не рекомендуется. Хоть вы и сможете сэкономить порядка 10 000 рублей, есть большой риск нарваться на восстановленный аппарат, либо операторскую версию, которая была разблокирована. В последнем случае могут наблюдаться проблемы с сетью, отсутствие поддержки бесконтактной оплаты и быстрая потеря заряда аккумулятора.

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Напомним, что в Samsung Galaxy S10 установлен 8-нанометровый фирменный процессор Exynos 9820. В некоторых задачах он показывает себя лучше, чем 7-нанометровая однокристальная система Exynos 990, используемая во флагманах нового поколения. Пиковая частота процессорных ядер составляет 2,73 ГГц, а за графику отвечает контроллер Mali-G76 MP12.

На борту модель несёт накопитель вместимостью лишь 128 ГБ в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор имеет ёмкость 3400 мАч и может похвастаться поддержкой проводной/беспроводной зарядки. В обоих случаях мощность составляет 15 Вт. Флагман 2019 года получил поддержку режима Samsung DeX, чип NFC, стереодинамики и разъём для наушников.

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Корпус изготовлен из металла и стекла. Спереди расположен экран Dynamic AMOLED формата Quad HD+ с разрешением 3040 х 1440 точек. 3K-панель может похвастаться интегрированным ультразвуковым биометрическим сенсором и диагональю 6,1 дюйма. Прикрывает её стекло Gorilla Glass последнего поколения. Корпус смартфона имеет защиту от воды по стандарту IP68.

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В правом верхнем углу лицевой части модели располагается оптический модуль селфи камеры на 10 Мп. Основная камера объединяет три объектива. Разрешение главного модуля и телеобъектива составляет по 12 Мп. Первый может похвастаться фазовой автофокусировкой Dual Pixel, сенсором оптического формата 1/2,55 дюйма и изменяемой апертурой в пределах f/1,5-2,4. В обоих есть оптическая стабилизация изображения.

Широкоугольная камера получила матрицу формата 1/3,1 дюйма с размером пикселя 1 мкм и поддержкой технологии Super Steady Video. Снимать ролики можно в формате 4K UHD с частотой 60 FPS.