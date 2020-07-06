20 смартфонов Honor получат прошивку Magic UI 4.0
Сегодня мы писали о том, что программное обеспечение EMUI 11, которое будет анонсировано осенью нынешнего года, станет доступна более чем для четырёх десятков уже представленных смартфонов Huawei и Honor. В том материале мы напомнили, что практически все новые устройства бренда Honor работают на прошивке, которая называется Magic UI. От EMUI она отличается лишь названием.
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Но как бы там ни было, сейчас стало известно, что Magic UI 4.0 выйдет на 20 смартфонов Honor. Когда это случится, пока что неизвестно, поскольку текущая версия прошивка, Magic UI 3.1, была выпущена в конце первого квартала нынешнего года вместе с моделью Honor 30S. Естественно, она получит следующую версию программного обеспечения, как и всё семейство 30-й серии.
Magic UI 4.0 будет доступна на Honor 20 и версию Pro. Это последние флагманские смартфоны компании, которые вышли до ввода американских санкций и получили сервисы Google с поддержкой технологии Google Pay. Отметим, что все остальные модели, для которых в будущем выйдет фирменная оболочка, получили предустановленные сервисы Huawei Mobile Services.
Со списком смартфонов вы можете ознакомиться ниже. Один из них был анонсирован в 2018 году. Это Honor View 20 – формально первый флагман с отверстием под фронталку и с 48-мегапиксельным датчиком изображения в основной камере.
|
Смартфоны Honor, которые получат прошивку Magic UI 4.0
|
№
|
Модель
|
Процессор
|
Год выпуска
|
1
|
Honor 9S
|
Helio P22
|
2020
|
2
|
Honor 9A
|
Helio P22
|
2020
|
3
|
Honor Play 9A
|
Helio P35
|
2020
|
4
|
Honor Play 4T Pro
|
Kirin 810
|
2020
|
5
|
Honor Play 4T
|
Kirin 710A
|
2020
|
6
|
Honor Play 4 Pro
|
Kirin 990
|
2020
|
7
|
Honor Play 4
|
Dimensity 800
|
2020
|
8
|
Honor X10
|
Kirin 820
|
2020
|
9
|
Honor X10 Max
|
Dimensity 800
|
2020
|
10
|
Honor 30
|
Kirin 985
|
2020
|
11
|
Honor 30S
|
Kirin 820
|
2020
|
12
|
Honor 30 Youth
|
Dimensity 800
|
2020
|
13
|
Honor 30 Pro
|
Kirin 990 5G
|
2020
|
14
|
Honor 30 Pro+
|
Kirin 990 5G
|
2020
|
15
|
Honor View 30
|
Kirin 990
|
2019 (Китай) / 2020 (Европа)
|
16
|
Honor View 30 Pro
|
Kirin 990 5G
|
2019 (Китай) / 2020 (Европа)
|
17
|
Honor 20
|
Kirin 980
|
2019
|
18
|
Honor 20S
|
Kirin 810
|
2019
|
19
|
Honor 20 Pro
|
Kirin 980
|
2019
|
20
|
Honor View 20
|
Kirin 980
|
2018
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