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Сегодня мы писали о том, что программное обеспечение EMUI 11, которое будет анонсировано осенью нынешнего года, станет доступна более чем для четырёх десятков уже представленных смартфонов Huawei и Honor. В том материале мы напомнили, что практически все новые устройства бренда Honor работают на прошивке, которая называется Magic UI. От EMUI она отличается лишь названием.

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Но как бы там ни было, сейчас стало известно, что Magic UI 4.0 выйдет на 20 смартфонов Honor. Когда это случится, пока что неизвестно, поскольку текущая версия прошивка, Magic UI 3.1, была выпущена в конце первого квартала нынешнего года вместе с моделью Honor 30S. Естественно, она получит следующую версию программного обеспечения, как и всё семейство 30-й серии.

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Magic UI 4.0 будет доступна на Honor 20 и версию Pro. Это последние флагманские смартфоны компании, которые вышли до ввода американских санкций и получили сервисы Google с поддержкой технологии Google Pay. Отметим, что все остальные модели, для которых в будущем выйдет фирменная оболочка, получили предустановленные сервисы Huawei Mobile Services.

Со списком смартфонов вы можете ознакомиться ниже. Один из них был анонсирован в 2018 году. Это Honor View 20 – формально первый флагман с отверстием под фронталку и с 48-мегапиксельным датчиком изображения в основной камере.