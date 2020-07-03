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Для очередной порции смартфонов стала доступна очередная стабильная глобальная версия программного обеспечения MIUI 11. На этот раз актуальную версию оболочки получило 15 моделей китайской компании Xiaomi.

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Представительство смартфонов 2019 и 2020 годов выпуска почти идентичное. Так, в список попало восемь моделей, анонсированных в нынешнем году, а также семь устройств, которые поступили в продажу годом ранее.

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В таблице вы найдёте ссылки на скачивание глобальной, российской, европейской и даже индонезийской прошивок. Почти для всех смартфонов доступно программное обеспечение, которое можно установить через Recovery, но в некоторых случаях придётся воспользоваться приложением Mi Flash и режимом Fastboot.