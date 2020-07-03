Стабильная глобальная прошивка MIUI 11 стала доступна для 15 смартфонов Xiaomi
Для очередной порции смартфонов стала доступна очередная стабильная глобальная версия программного обеспечения MIUI 11. На этот раз актуальную версию оболочки получило 15 моделей китайской компании Xiaomi.
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Представительство смартфонов 2019 и 2020 годов выпуска почти идентичное. Так, в список попало восемь моделей, анонсированных в нынешнем году, а также семь устройств, которые поступили в продажу годом ранее.
В таблице вы найдёте ссылки на скачивание глобальной, российской, европейской и даже индонезийской прошивок. Почти для всех смартфонов доступно программное обеспечение, которое можно установить через Recovery, но в некоторых случаях придётся воспользоваться приложением Mi Flash и режимом Fastboot.
|
Скачать актуальную глобальную прошивку MIUI 11
|
№
|
Устройство
|
Год выхода
|
Версия ПО
|
Скачать
|
Recovery
|
Fastboot
|
1
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
2019
|
Глобальная
|
|
Российская
|
Европейская
|
|
2
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
2019
|
Глобальная
|
Европейская
|
|
Российская
|
3
|
Xiaomi Mi 10 Pro
|
2020
|
Европейская
|
4
|
Xiaomi Mi 10
|
2020
|
Европейская
|
|
5
|
Xiaomi Mi 10 Lite
|
2020
|
Глобальная
|
6
|
Xiaomi Mi Note 10 Lite
|
2020
|
Европейская
|
|
7
|
Redmi 7A
|
2019
|
Европейская
|
8
|
Redmi 8A
|
2019
|
Индонезийская
|
|
9
|
Redmi 9
|
2020
|
Европейская
|
Глобальная
|
10
|
Redmi Note 8
|
2019
|
Индонезийская
|
|
11
|
Redmi Note 8T
|
2019
|
Российская
|
12
|
Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
Глобальная
|
13
|
Redmi Note 9
|
2020
|
Европейская
|
|
14
|
Redmi Note 9S
|
2020
|
Российская
|
Глобальная
|
|
15
|
Redmi Note 9 Pro
|
2020
|
Глобальная
|
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