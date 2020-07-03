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Google Pixel 3 подешевел более чем в два раза – цена флагмана упала 40 000 рублей

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Сегодня мы подготовили материал о том, что Pixel 3a, «бюджетный» камерофон 2019 года выпуска, можно приобрести примерно за 24 000 рублей (325 долларов). Но на российском рынке есть ещё одно любопытное предложение – флагман Google Pixel 3, который с начала продаж подешевел более чем вдвое.

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Как известно, в России американская компания свои смартфоны официально не продаёт, поэтому всем желающим использовать «чистую» версию операционной системы Android, какой она была задумана разработчиками, приходится искать разные пути покупки. Согласно «Яндекс.Маркет», в России Pixel 3 можно купить в пяти магазинах.

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В каждом из них стоимость смартфона составляет порядка 30 000 рублей. При этом в продаже модель появилась по цене 70 000 рублей. Таким образом, флагман подешевел на 40 000 рублей. Отметим, что мы говорим о базовой модификации памяти, в которой в пару к накопителю вместимостью 64 ГБ предусмотрено 4 ГБ оперативной памяти.

Версия с хранилищем удвоенной вместимости тоже подешевела более чем в два раза, но всё же не так сильно. Если на «сером» рынке она появилась по цене 75 000 рублей, то сейчас там же за неё просят на 38 000 рублей меньше. Слот под microSD отсутствует.

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Google Pixel 3 сильно отличается от версии Pixel 3a, которая в России стоит примерно столько же. Старшая модель может похвастаться флагманским 10-нанометровым мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 845 с графическим ядром Adreno 630 и частотой 2,5 ГГц. Кроме того, смартфон имеет корпус из стекла и металла с защитой от воды по стандарту IP68.

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На передней стороне установлен дисплей P-OLED, который встречает в большинстве флагманов LG. Разрешение составляет 1080 х 2160 точек, а диагональ – 5,5 дюйма. Смартфон не имеет выреза, а вверху и внизу лицевой панели есть большие отступы со стереодинамиками.

Основная камера заполучила только один 12,2-мегапиксельный датчик изображения и поддерживает запись видео в 4K. Кадровая частота ограничена 30 FPS. Есть оптическая стабилизация и поддержка замедленной съёмки. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп + 8 Мп. Один из модулей оборудован широкоугольной оптикой.

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Несмотря на использование матрицы на органических светодиодах с пластиковой подложкой, биометрический сенсор в смартфоне установлен на тыльной панели. Из прочего отметим NFC, USB-C, аккумулятор ёмкостью 2915 мАч с беспроводной зарядкой и поддержку стандарта Wi-Fi 5. Google Pixel 3 из коробки получил операционную систему Android 9.0 Oreo, а уже этой осенью для него станет доступна Android 10.

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