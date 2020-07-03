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В этом году компания Samsung анонсировала свой самый доступный флагман семейства Galaxy Note 10. Версию Lite анонсировали в преддверии Consumer Electronics Showcase 2020, а затем показали и на самой выставке. В конце зимы смартфон поступил в продажу.

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Официальная цена Samsung Galaxy Note 10 Lite составила 44 990 рублей. Спустя несколько месяцев после старта продаж стоимость фаблета снизилась на треть. Сейчас она составляет 29 990 рублей. По такой цене смартфон можно купить на AliExpress в Tmall и в магазине «Связной». В первом случае нужно воспользоваться промо-кодом 2000MINUS. Отметим, что предложение в обоих магазинах ограничено.

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Стоит напомнить, что смартфон ранее падал в цене до 28 000 рублей, но с нюансом. Так, чтобы получить такую стоимость, нужно было приобрести комплект аксессуаров, т.е. весь заказ обходился примерно в 32 000 рублей. Сейчас никаких дополнительных комплектов покупать ненужно.

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Samsung Galaxy Note 10 Lite – самый дешёвый флагман южнокорейского гигант за последние несколько лет. Даже модели семейства Galaxy S9, которые ещё остаются в продаже, стоят более 30 000 рублей. Они были анонсированы в феврале 2018 года. У них герой заметки позаимствовал мобильный процессор – 10-нанометровый Exynos 9810 с пиковой частотой 2,7 ГГц и 18-ядерным GPU Mali-G72.

Работу однокристальной системы поддерживает оперативная память LPDDR4x в объёме 6 ГБ. Вместимость накопителя составляет 128 ГБ. Отметим, что в России неофициально продаётся версия с 8 ГБ ОЗУ. Согласно «Яндекс.Маркет», её цена стартует с 32 000 рублей. Это минимальная стоимость с начала продаж.

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В отличие от старого процессора остальные характеристики модели оказались более актуальными. Она оборудована тройной основной камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп. Производитель заявил оптический зум кратностью 2x и систему стабилизации, а видео можно снимать в 4K при 60 к/сек.

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Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп. Она тоже обзавелась поддержкой 4K-видео, но только с частотой 30 к/сек. Лицевой оптический модуль установлен в круглом отверстии вверху передней стороны корпуса. Дисплей sAMOLED имеет встроенный биометрический сенсор, а его диагональ составляет 6,7 дюйма. Смартфон поддерживает работу с фирменным цифровым пером S Pen, как и все представители серии.

Ёмкость встроенной батареи составляет 4500 мАч. Samsung Galaxy Note 10 Lite может похвастаться 25-ваттной проводной зарядкой, чипом NFC и разъёмом для наушников. В качестве операционной системы в смартфоне используется версия Android 10, поверх которой установлена новая фирменная надстройка One UI 2.