Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Авторы бенчмарка AnTuTu опубликовали два рейтинга производительности, в которых собраны по 10 самых мощных Android-смартфонов топового и среднего ценовых сегментов. Первый топ-10 полностью забрали себе модели на процессоре Snapdragon 865, а во втором тройку оккупировали устройства на чипах MediaTek.

реклама

Самым производительным флагманом является OPPO Find X2 Pro в модификации 12/256 ГБ. Его результат составит более 608 000 баллов. Стандартное издание с 8 ГБ оперативной памяти набрало около 600 000 баллов и заняло 3-ю строчку. Между двумя смартфонами компании OPPO обосновался Xiaomi Mi 10 Pro с 603 000 баллами в активе.

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

В топ-5 попали OPPO Reno Ace 2 в модификации 12/256 ГБ и vivo iQOO Neo 3 с 8 ГБ ОЗУ. Им присудили примерно 597 000 пунктов и 596 000 пунктов соответственно. Напомним, что iQOO Neo 3 является самым доступным в мире смартфоном на базе 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 865.

реклама

Вторую пятёрку открыл Redmi K30 Pro. Он набрал без малого 594 000 «попугаев». За ним идёт Realme X50 Pro Player Edition, которому присуждено 590 000 «попугаев». На 3000 «попугаев» меньше набрали vivo iQOO 3 и Meizu 17 Pro. Замкнул топ-10 OnePlus 8 Pro с результатом около 585 000 очков.

В десятку самых мощных смартфонов среднего уровня вошёл только один девайс на процессоре от Qualcomm. Это OPPO Reno4 Pro 4G на 7-нанометровой однокристальной системе Snapdragon 765G, который занял последнее место, набрав почти 350 000 баллов.

реклама

Как мы уже отмечали, топ-3 застолбили за собой чипсеты компании MediaTek. На 1-м и 3-м местах обосновались Redmi 10X Pro 5G и Redmi 10X 5G соответственно. Обе модели оборудованы 7-нанометровой платформой Dimensity 820. Стандартное издание набрало более 398 000 пунктов, а версия Pro – 402 000 пунктов.

реклама

Между двумя модулями Xiaomi расположился OPPO Reno3 5G на Dimensity 1000L с 400 000 баллами в активе. Далее идут две тройки смартфонов на Kirin 985 и Kirin 820. Это соответственно Honor 30, Huawei nova 7 Pro, Huawei nova 7 и Honor X10, Honor 30S, Huawei nova 7 SE. Последняя модель является единственной в топ-10, которая не может похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения.