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Сегодня мы писали об анонсе смартфона Honor 30 Youth. Подробнее о нём можно узнать здесь. Вместе с ним китайская компания представила огромную модель Honor X10 Max. Она получила идентичную аппаратную платформу, но оказалась немного дороже.

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Новинка оборудована 7,09-дюймовой панелью RGBW формата Full HD+. Компания называет свой фаблет первым в мире смартфоном с поддержкой мобильных сетей пятого поколения и дисплеем диагональю свыше 7 дюймов. Это довольной спорное заявление, поскольку на рынке уже давно присутствуют Galaxy Fold (7,3”), Huawei Mate X и Mate Xs (по 8”), а также Huawei 20 X 5G (7,2”).

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Сердцем модели выступает мобильный процессор Dimensity 800 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Пиковая частота однокристальной системы составляет 2 ГГц, а за графику отвечает 4-ядерный видеоускоритель Mali-G57. Само изделие изготавливается по нормам 7-нанометровой технологии. Под капотом Honor X10 Max установлено 6/8 ГБ ОЗУ, а встроенный флэш-накопитель может хранить до 128 ГБ информации.

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Новинка имеет корпус из стекла и металла, габаритные размеры которого составляют 174,5 х 84,9 х 8,3 мм. Весит модель 232 грамма. Смартфон может похвастаться наличием стереодинамиков и разъёма для проводной гарнитуры. Также на борту нашлось место для чипа NFC, адаптеров Bluetooth, Wi-Fi 5, GPS и порта USB-C.

Камеры новинке достались скромные. Основная имеет разрешение 48 Мп + 2 Мп, а фронтальная – 8 Мп. Последняя поддерживает технологию распознавания лиц. Ёмкость аккумуляторной батареи составила 5000 мАч. Из остального отметим операционную систему Android 10, проприетарные надстройки Magic UI 3.1, фирменный софт Huawei Mobile Services и поддержкой 22,5-ваттной зарядки по проводу.

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Honor X10 Max поступит на рынок в серебристом, синем и чёрном цветовых решениях. Стоимость модификации 6/64 ГБ составила 1899 юаней или 270 долларов. Конфигурации со 128 ГБ постоянной памяти при 6 ГБ и 8 ГБ ОЗУ китайская компания оценил в 2099 юаней (300 долларов) и 2499 юаней (355 долларов) соответственно. Старт продаж запланирован на завтра, 3 июля.