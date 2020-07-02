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Китайская компания Honor сегодня, 2 июля, анонсировала смартфон Honor 30 Youth. Новинка расширила ассортимент 30-й серии, представители которой дебютировали весной. Так, ранее производитель выпустил модели Honor 30, 30S, 30 Pro и 30 Pro+. Все они, кроме простой версии Pro, официально продаются в России по цене от 27 990 рублей до 54 990 рублей в зависимости от смартфона.

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Honor 30 Youth тоже должен быть выпущен за пределами Китая, но называться он будет Honor 30 Lite. Новинка уже стала доступна для предварительного заказа на рынке Поднебесной, а старт продаж там же запланирован на следующую среду, 8 июля. А теперь перейдём к параметрам смартфона.

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Модель получила 7-нанометровый мобильный процессор Dimensity 800, который использовался в Huawei Enjoy Z и Enjoy 20 Pro. Однокристальная система Dimensity 820, дебютировавшая в Xiaomi Redmi 10X, до смартфонов Honor всё никак не может добраться. Новинка поддерживает мобильные сети пятого поколения и может похвастаться 8 ГБ оперативной памяти в топовой конфигурации. Вместимость встроенного накопителя составляет 64 ГБ или 128 ГБ.

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Вопросами питания в Honor 30 Youth занимается аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мАч с поддержкой 22,5-ваттной проводной зарядки. Производитель на презентации отметил, что АКБ заряжается за полтора часа через порт USB Type-C. Время автономной работы в режиме прослушивания музыки составляет 50 часов. Разговаривать по телефону можно 12,5 часа.

Разработчики отказались от пластика и установили на тыльной панели 9-слойное стекло, окрашенное в градиент. Задник смартфона содержит большую площадку основной камеры со вспышкой и тремя модулями. Их разрешение составило 48 Мп + 2 Мп + 8 Мп. Последний модуль имеет широкоугольный объектив. Угол обзора составляет 120 градусов. 2-Мп сенсор используется для макросъёмки.

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На фронтальной стороне Honor 30 Youth установлен дисплей IPS формата Full HD+. Он имеет частоту обновления 90 Гц, диагональ 6,5 дюйма, а частота отклика сенсорного слоя составляет 180 Гц. Экран занимает более 91% лицевой части смартфона. В каплевидном вырезе установлена 16-мегапиксельная камера с поддержкой технологии распознавания лиц. Биометрический сенсор ввиду применения ЖК-панели установили на правом торце, совместив его с кнопкой питания.

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Новинка поддерживает мобильные сети пятого поколения, имеет адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5 и Wi-Fi. О наличии чипа NFC и разъёма для наушников на презентации не упоминали. Программной платформой выступает операционная система Android 10, которую дополняет проприетарная прошивка Magic UI 3.1 с сервисами Huawei Mobile Services.

Honor 30 Youth поступит в продажу в четырёх цветовых решениях: Magic Night Black, Wizard of Oz, Summer Rainbow и Magic Mirror Silver. Стоимость модификации 6 ГБ + 64 ГБ составила 1699 юаней или 240 долларов. За дополнительные 64 ГБ постоянной памяти нужно доплатить 200 юаней (30 долларов). Модификацию 8/128 ГБ китайская компания оценила в 2199 юаней или 310 долларов.