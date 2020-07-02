19 смартфонов Xiaomi получат стабильную версию MIUI 12 в рамках третьей волны обновлений
Китайская компания Xiaomi вчера, 1 июля, начала вторую волну обновлений смартфонов до MIUI 12. Стабильную глобальную версию программного обеспечения уже получил Redmi Note 8 Pro, а на очереди ещё дюжина моделей. Китайская прошивка MIUI 12 станет доступна 14 смартфонов в ближайшее время. С перечнем вы можете ознакомиться по этой ссылке.
реклама
Тем временем на просторах всемирной паутины появился список телефонов, которые получат китайскую/глобальную версию MIUI 12 на третьем этапе. Таких моделей суммарно насчитывается около двух десятков.
Исключительно глобальная стабильная прошивка станет доступна для Xiaomi Mi 8 Lite и Redmi Note 5 Pro, а только китайскую получат Redmi 6 Pro, Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi Mi CC9e, Xiaomi Mi 6X и Xiaomi Mi 8 Youth.
И глобальная, и китайская версии MIUI 12 на третьем этапе выйдут для Xiaomi Mi MIX 2, Xiaomi Mi Note 3, Xiaomi Mi Max 3, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi S2, Redmi Note 8 и Redmi Note 5. Отметим, что первые две модели были анонсированы в 2017 году. При этом Xiaomi Mi 6, вышедший в том же году, в списке отсутствует.
реклама
Возможно, будет ещё и четвёртая волна, поскольку в 2020 году компания выпустила несколько новых смартфонов на базе проприетарной прошивки MIUI 11. Они тоже должны получить MIUI 12, но в списках пока что есть только модели флагманского уровня.
|
Смартфоны, которые получат стабильную MIUI 12 на третьем этапе
|
№
|
Смартфон
|
Год выхода
|
Версия прошивки
|
Китайская
|
Глобальная
|
1
|
Xiaomi Mi 8 Lite
|
2018
|
-
|
+
|
2
|
Xiaomi Mi 8 SE
|
2018
|
+
|
-
|
3
|
Xiaomi Mi 8 Youth
|
2018
|
+
|
-
|
4
|
Xiaomi Mi CC9e
|
2019
|
+
|
-
|
5
|
Xiaomi Mi 6X
|
2018
|
+
|
-
|
6
|
Xiaomi Mi MIX 2
|
2017
|
+
|
+
|
7
|
Xiaomi Mi Note 3
|
2017
|
+
|
+
|
8
|
Xiaomi Mi Max 3
|
2018
|
+
|
+
|
9
|
Redmi 6
|
2018
|
+
|
+
|
10
|
Redmi 6A
|
2018
|
+
|
+
|
11
|
Redmi 6 Pro
|
2018
|
+
|
-
|
12
|
Redmi 7
|
2019
|
+
|
+
|
13
|
Redmi 7A
|
2019
|
+
|
+
|
14
|
Redmi 8
|
2019
|
+
|
+
|
15
|
Redmi 8A
|
2019
|
+
|
+
|
16
|
Redmi S2
|
2018
|
+
|
+
|
17
|
Redmi Note 5
|
2018
|
+
|
+
|
18
|
Redmi Note 5 Pro
|
2018
|
-
|
+
|
19
|
Redmi Note 8
|
2019
|
+
|
+
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила