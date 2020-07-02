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19 смартфонов Xiaomi получат стабильную версию MIUI 12 в рамках третьей волны обновлений

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Китайская компания Xiaomi вчера, 1 июля, начала вторую волну обновлений смартфонов до MIUI 12. Стабильную глобальную версию программного обеспечения уже получил Redmi Note 8 Pro, а на очереди ещё дюжина моделей. Китайская прошивка MIUI 12 станет доступна 14 смартфонов в ближайшее время. С перечнем вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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Тем временем на просторах всемирной паутины появился список телефонов, которые получат китайскую/глобальную версию MIUI 12 на третьем этапе. Таких моделей суммарно насчитывается около двух десятков.

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Исключительно глобальная стабильная прошивка станет доступна для Xiaomi Mi 8 Lite и Redmi Note 5 Pro, а только китайскую получат Redmi 6 Pro, Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi Mi CC9e, Xiaomi Mi 6X и Xiaomi Mi 8 Youth.

И глобальная, и китайская версии MIUI 12 на третьем этапе выйдут для Xiaomi Mi MIX 2, Xiaomi Mi Note 3, Xiaomi Mi Max 3, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi S2, Redmi Note 8 и Redmi Note 5. Отметим, что первые две модели были анонсированы в 2017 году. При этом Xiaomi Mi 6, вышедший в том же году, в списке отсутствует.

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Возможно, будет ещё и четвёртая волна, поскольку в 2020 году компания выпустила несколько новых смартфонов на базе проприетарной прошивки MIUI 11. Они тоже должны получить MIUI 12, но в списках пока что есть только модели флагманского уровня.

Смартфоны, которые получат стабильную MIUI 12 на третьем этапе
Смартфон
Год выхода
Версия прошивки
Китайская
Глобальная
1
Xiaomi Mi 8 Lite
2018
-
+
2
Xiaomi Mi 8 SE
2018
+
-
3
Xiaomi Mi 8 Youth
2018
+
-
4
Xiaomi Mi CC9e
2019
+
-
5
Xiaomi Mi 6X
2018
+
-
6
Xiaomi Mi MIX 2
2017
+
+
7
Xiaomi Mi Note 3
2017
+
+
8
Xiaomi Mi Max 3
2018
+
+
9
Redmi 6
2018
+
+
10
Redmi 6A
2018
+
+
11
Redmi 6 Pro
2018
+
-
12
Redmi 7
2019
+
+
13
Redmi 7A
2019
+
+
14
Redmi 8
2019
+
+
15
Redmi 8A
2019
+
+
16
Redmi S2
2018
+
+
17
Redmi Note 5
2018
+
+
18
Redmi Note 5 Pro
2018
-
+
19
Redmi Note 8
2019
+
+
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