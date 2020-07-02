Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Xiaomi вчера, 1 июля, начала вторую волну обновлений смартфонов до MIUI 12. Стабильную глобальную версию программного обеспечения уже получил Redmi Note 8 Pro, а на очереди ещё дюжина моделей. Китайская прошивка MIUI 12 станет доступна 14 смартфонов в ближайшее время. С перечнем вы можете ознакомиться по этой ссылке.

реклама

Тем временем на просторах всемирной паутины появился список телефонов, которые получат китайскую/глобальную версию MIUI 12 на третьем этапе. Таких моделей суммарно насчитывается около двух десятков.

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Исключительно глобальная стабильная прошивка станет доступна для Xiaomi Mi 8 Lite и Redmi Note 5 Pro, а только китайскую получат Redmi 6 Pro, Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi Mi CC9e, Xiaomi Mi 6X и Xiaomi Mi 8 Youth.

И глобальная, и китайская версии MIUI 12 на третьем этапе выйдут для Xiaomi Mi MIX 2, Xiaomi Mi Note 3, Xiaomi Mi Max 3, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi S2, Redmi Note 8 и Redmi Note 5. Отметим, что первые две модели были анонсированы в 2017 году. При этом Xiaomi Mi 6, вышедший в том же году, в списке отсутствует.

реклама

Возможно, будет ещё и четвёртая волна, поскольку в 2020 году компания выпустила несколько новых смартфонов на базе проприетарной прошивки MIUI 11. Они тоже должны получить MIUI 12, но в списках пока что есть только модели флагманского уровня.