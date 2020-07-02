Xiaomi назвала 18 смартфонов, которые следующими получат стабильную прошивку MIUI 12
Китайская компания выпустила стабильную версию программного обеспечения MIUI 12 для более чем для дюжины смартфонов на первом этапе. Так, в прошлом месяце глобальная прошивка (в том числе и европейская) стала доступна для Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Xiaomi Mi 9, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Последние три модели получили китайскую версию MIUI 12 наряду с Redmi K20 Pro Premium, Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, а также флагманами нынешнего года Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom.
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Вчера, 1 июля 2020 года, производитель начал рассылать программное обеспечение MIUI 12 для Redmi Note 8 Pro за пределами Китая. Так стартовала вторая волна обновления. А теперь компания назвала все смартфоны, которые на втором этапе получат стабильную версию программного обеспечения.
Помимо Redmi Note 8 Pro, получившего апдейт, таких моделей всего насчитывается ещё почти полторы дюжины. Стабильную китайскую версию MIUI 12 получат все флагманские модели 2018 года. Это Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Xiaomi Mi MIX 2S и Xiaomi Mi MIX 3. Субфлагман Xiaomi Mi 8 SE тоже не останется без обновления. Кроме того, китайская прошивка станет доступна для Xiaomi Mi CC9, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi CC9 Pro и версии Premium, а также для Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. Все они были анонсированы в 2019 году.
Глобальная стабильная версия MIUI 12 поступит на четыре флагмана: Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi MIX 2S и Xiaomi Mi MIX 3. Первые смартфоны со 108-мегапиксельной камерой тоже получат обновление: Xiaomi Mi Note 10 и версия Pro. Наконец, установить апдейт смогут владельцы Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi 9 Lite, Pocophone F1 и всего семейства Redmi Note 7 (три модели).
|
Смартфоны, которые получат MIUI 12 на втором этапе
|
№
|
Смартфон
|
Год выпуска
|
Версия прошивки
|
Китайская
|
Глобальная
|
1
|
Xiaomi Mi 8
|
2018
|
+
|
+
|
2
|
Xiaomi Mi 8 Pro
|
2018
|
+
|
+
|
3
|
Xiaomi Mi 8 EE
|
2018
|
+
|
-
|
4
|
Xiaomi Mi 8 SE
|
2018
|
+
|
-
|
5
|
Xiaomi Mi MIX 2S
|
2018
|
+
|
+
|
6
|
Xiaomi Mi MIX 3
|
2018
|
+
|
+
|
7
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
2019
|
+
|
+
|
8
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
2019
|
-
|
+
|
9
|
Xiaomi Mi CC9
|
2019
|
+
|
-
|
10
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
2019
|
+
|
-
|
11
|
Xiaomi Mi CC9 Premium
|
2019
|
+
|
-
|
12
|
Xiaomi Mi Note 10
|
2019
|
-
|
+
|
13
|
Xiaomi Mi Note 10 Pro
|
2019
|
-
|
+
|
14
|
Redmi Note 7
|
2019
|
+
|
+
|
15
|
Redmi Note 7S
|
2019
|
-
|
+
|
16
|
Redmi Note 7 Pro
|
2019
|
+
|
+
|
17
|
Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
+
|
+
|
18
|
Pocophone F1
|
2018
|
-
|
+
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