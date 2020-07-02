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Китайская компания выпустила стабильную версию программного обеспечения MIUI 12 для более чем для дюжины смартфонов на первом этапе. Так, в прошлом месяце глобальная прошивка (в том числе и европейская) стала доступна для Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Xiaomi Mi 9, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Последние три модели получили китайскую версию MIUI 12 наряду с Redmi K20 Pro Premium, Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, а также флагманами нынешнего года Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom.

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Вчера, 1 июля 2020 года, производитель начал рассылать программное обеспечение MIUI 12 для Redmi Note 8 Pro за пределами Китая. Так стартовала вторая волна обновления. А теперь компания назвала все смартфоны, которые на втором этапе получат стабильную версию программного обеспечения.

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Помимо Redmi Note 8 Pro, получившего апдейт, таких моделей всего насчитывается ещё почти полторы дюжины. Стабильную китайскую версию MIUI 12 получат все флагманские модели 2018 года. Это Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Xiaomi Mi MIX 2S и Xiaomi Mi MIX 3. Субфлагман Xiaomi Mi 8 SE тоже не останется без обновления. Кроме того, китайская прошивка станет доступна для Xiaomi Mi CC9, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi CC9 Pro и версии Premium, а также для Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. Все они были анонсированы в 2019 году.

Глобальная стабильная версия MIUI 12 поступит на четыре флагмана: Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi MIX 2S и Xiaomi Mi MIX 3. Первые смартфоны со 108-мегапиксельной камерой тоже получат обновление: Xiaomi Mi Note 10 и версия Pro. Наконец, установить апдейт смогут владельцы Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi 9 Lite, Pocophone F1 и всего семейства Redmi Note 7 (три модели).