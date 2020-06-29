Xiaomi Redmi K40 получит Dimensity 1000+, NFC и 144-Гц дисплей
Первую половину 2020 года китайская компания Xiaomi завершит анонсом ультрабюджетных смартфонов Redmi 9A и Redmi 9C стоимостью от 70 долларов. А вот вторую половину производитель начнёт с премьеры более продвинутой модели. Она будет называться Xiaomi Redmi K40.
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Грядущая новинка станет преемницей модели Redmi K30 5G, которую представили в начале декабря минувшего года. Смартфон текущего поколения оснащён 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 765G, 120-Гц дисплеем и аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мАч.
Xiaomi Redmi K40 получит активную матрицу на органических светодиодах. Она будет выделяться частотой обновления 144 Гц и встроенным биометрическим сканером. Отметим, что 144-Гц панель используется в уже упомянутом iQOO Z1, а также в доступном игровом смартфоне Nubia Red Magic 5G Lite.
рекламаЕсть вероятность, что Redmi K40 станет первым телефоном китайской компании, который получит программное обеспечение MIUI 12 не с обновлением, а из коробки. Из прочих параметров будущей новинки отметим 64-мегапиксельный датчик изображения в основной камере и аккумулятор пока ещё неизвестной ёмкости с поддержкой технологии быстрой зарядки (33 Вт).
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