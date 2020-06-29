Samsung Galaxy A51 сильно подешевел в официальной рознице – самый популярный Android-смартфон 2020 года по рекордно низкой цене в России
Аналитическая компания Strategy Analytics в середине мая опубликовала отчёт об исследовании рынка смартфонов в начале 2020 года. Как оказалось, самым популярным умным телефоном на базе программного обеспечения Android стала модель Samsung Galaxy A51. Она заняла примерно 2,3% рынка. Объём продаж составил около 6 млн единиц.
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Смартфон был представлен в декабре прошлого года, а примерно через месяц он появился в продаже в России. В магазине МТС стоимость модели в базовой и топовой модификациях составила 21 990 рублей и 24 990 рублей соответственно. Спустя несколько месяцев купить Galaxy A51 можно на 8000 рублей дешевле.
рекламаМодификация с 4 ГБ ОЗУ и интегрированным накопителем вместимостью 64 ГБ подешевела с 21 990 рублей до 18 990 рублей, а указанный выше промо-код также даёт возможность сэкономить 5000 рублей. Доступен смартфон в чёрном, красном и белом цветовых решениях.
Напомним, что Samsung Galaxy A51 оборудован 10-нанометровым мобильным процессором Exynos 9611. Смартфон имеет отдельный слот для карты памяти, NFC, разъём для наушников, радио, Bluetooth 5 и Wi-Fi с частотой 5 ГГц.
рекламаМодель заключена в пластиковый корпус со стеклом Gorilla Glass 3. Оно прикрывает матрицу Super AMOLED с разрешением 1080 х 2400 точек, диагональ которой составляет 6,5 дюйма. В дисплей интегрирован сканер отпечатков пальцев, а в каплевидном вырезе расположена 32-мегапиксельная камера для селфи с поддержкой технологии распознавания лиц.
рекламаЁмкость встроенной батареи составляет 4000 мАч. Аккумулятор поддерживает скромную 15-ваттную проводную зарядку. Программной оболочкой выступает операционная система Android 10, дополненная фирменным программным обеспечением One UI 2.1. Основная камера в Samsung Galaxy A51 имеет разрешение 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп, поддерживает запись видео в 4K UHD с частотой 30 FPS и осталась без системы оптической стабилизации изображения.
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