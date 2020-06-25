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На выставке Mobile World Congress 2019 компания HMD Global представила один из самых необычных смартфонов первой половины 2019 года. Модель называется Nokia 9 PureView, а её премьера ожидалась ещё в 2018 году. Флагман компании являлся на момент анонса уникальным решением. Это был первый смартфон с 5-модульной основной камерой.

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В России Nokia 9 PureView появился весной по цене 49 990 рублей за модификацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Слот под microSD отсутствует. Спустя примерно год после старта продаж стоимость смартфона упала почти на треть и сейчас его можно купить менее чем за 34 000 рублей.

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Камера отличается не только наличием пяти модулей, но и их параметрами. Причём не в лучшую сторону для большинства пользователей. Универсальная камера в современных смартфонах должна иметь три модуля: стандартный, широкоугольный и телеобъектив. Несмотря на то, что флагман финской компании имеет сразу пять объективов сзади, особого толка от них нет.

Каждый модуль построен на базе 12-мегапиксельного датчика изображения оптического формата 1/2,9 дюйма с размером пикселя 1,25 мкм. При этом три из них – чёрно-белые. Эквивалентное фокусное расстояние составляет 28 мм. При съёмке фото задействуются сразу все пять сенсоров. Видео можно записывать в 4K с частотой 30 FPS. В камере установлена оптика от ZEISS. Фронталка в смартфоне имеет разрешение 20 Мп.

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Несмотря на то, что Nokia 9 PureView анонсировали в 2019 году, он получил относительно старый 10-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 845 с графикой Adreno 630. На момент премьеры уже была доступна 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 855. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 3320 мАч. Он поддерживает 18-ваттную проводную и 10-ваттную беспроводную зарядку по стандарту Qi.

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На лицевой стороне установлен дисплей P-OLED формата Quad HD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев и поддержкой расширенного динамического диапазона. Размер составляет 5,99 дюйма по диагонали. Корпус имеет размеры 155 х 75 х 8 мм и защиту от воды по стандарту IP67.

Nokia 9 PureView обзавёлся чипом NFC, Bluetooth 5 и Wi-Fi 5. Разъём для наушников отсутствует. Модель поступила в продажу с предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie, но со временем получила более свежую версии «зелёного робота». К слову, смартфон выпускается в рамках программы Android One, т.е. работает на стоковой версии ОС от Google.