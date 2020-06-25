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Согласно данным ценового агрегатора «Яндекс.Маркет», LG G7 ThinQ – единственный флагманский смартфон южнокорейской компании, который сейчас продаётся в России. Остальных моделей либо уже нет в продаже, как LG G8S ThinQ и LG V40 ThinQ, либо они и вовсе не появлялись на рынке, как LG V50 ThinQ и LG V60 ThinQ.

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LG G7 ThinQ был представлен в мае 2018 года, а в первый день лета его анонсировали в России. Рекомендованная стоимость смартфона составила 59 990 рублей. Осенью цена была снижена на 10 000 рублей, а некоторые магазины предлагали кэшбэк в размере 10 000 рублей. Таким образом, флагман можно было купить за 35 000 рублей.

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Сейчас стоимость смартфона снижена на 32 000 рублей по сравнению со стартом продаж. Модель можно купить за 27 990 рублей. За эти деньги она предлагает 4 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище, рассчитанное на 64 ГБ данных.

LG G7 ThinQ – один из немногих смартфонов на рынке, который имеет матрицу IPS формата Quad HD+ с разрешением 1440 х 3120 точек. Большинство производителей выпускает устройства с 1440p дисплеями на органических светодиодах. Экран флагмана южнокорейской компании имеет вырез для динамика, датчиков и 8-мегапиксельного оптического модуля, а прикрывает его стекло Gorilla Glass 5, которое на тот момент было последним в ассортименте Corning.

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Корпус девайса защищён от воды/пыли по стандарту IP68 и соответствует требования MIL-STD-810G. При этом тыльная сторона тоже оформлена стеклом Gorilla Glass 5. Сзади в смартфоне установлена основная камера с разрешением 16 Мп + 16 Мп. Она имеет широкоугольную оптику и оптическую стабилизацию, а видео можно записывать в 4K UHD при 60 FPS. Фронтальная камера, к слову, тоже может снимать ролики с частотой 60 FPS, но только в формате Full HD.

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Сердцем флагмана выступает на тот момент топовые 10-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 845 с графикой Adreno 630. CPU Имеет восемь ядер Kryo 385 с частотой от 1,7 ГГц до 2,8 ГГц.

За питание в LG G7 ThinQ отвечает аккумуляторная батарея на 3000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки. На борту смартфона есть чип NFC, выход под наушники 3,5 мм, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 и цифро-аналоговый преобразователь. Сканер отпечатков пальцев установлен сзади. Флагман поступил в продажу с операционной системой Android 8.0 Oreo, но сейчас для него доступно обновление с Android 10.