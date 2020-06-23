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Xiaomi продолжает выпускать регулярные обновления прошивки для своих смартфонов. На этот раз в Китае она начала рассылать бета-версию MIUI 12. Получили её сразу два десятка умных телефонов.

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Практически все смартфоны были выпущены в 2019 году. Исключениями являются модели 2018 года Xiaomi Mi Max 3, Mi 8 Lite и Mi 8 SE, а также POCO X2, которая вышла в начале нынешнего года. Загрузить архив со всеми файлами для установки обновления вы можете в таблице ниже.