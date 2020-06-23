Xiaomi выпустила свежую версию MIUI 12 для 20 смартфонов
Xiaomi продолжает выпускать регулярные обновления прошивки для своих смартфонов. На этот раз в Китае она начала рассылать бета-версию MIUI 12. Получили её сразу два десятка умных телефонов.
Практически все смартфоны были выпущены в 2019 году. Исключениями являются модели 2018 года Xiaomi Mi Max 3, Mi 8 Lite и Mi 8 SE, а также POCO X2, которая вышла в начале нынешнего года. Загрузить архив со всеми файлами для установки обновления вы можете в таблице ниже.
|
Скачать MIUI 12 Beta v20.6.23
|
№
|
Модель
|
Год премьеры
|
Скачать
|
1
|
Xiaomi Mi 9T
|
2019
|
2
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
2019
|
3
|
Xiaomi Mi CC9e
|
2019
|
4
|
Xiaomi Mi Max 3
|
2018
|
5
|
Xiaomi Mi 8 Lite
|
2018
|
6
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
2019
|
7
|
Xiaomi Mi CC9
|
2019
|
8
|
Xiaomi Mi 8 SE
|
2018
|
9
|
Xiaomi Mi Note 10
|
2019
|
10
|
Xiaomi Mi Note 10 Pro
|
2019
|
11
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
2019
|
12
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
2019
|
13
|
Redmi Note 7 Pro
|
2019
|
14
|
Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
15
|
Redmi K20
|
2019
|
16
|
Redmi Note 7
|
2019
|
17
|
Redmi Note 7S
|
2019
|
18
|
Redmi K30 5G
|
2019
|
19
|
Redmi K30 4G
|
2019
|
20
|
POCO X2
|
2020
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