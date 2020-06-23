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В 2018 году компания Honor анонсировала один из самых больших смартфонов на рынке. Он получил название Honor 8X Max и 7,12-дюймовый дисплей. Уже менее чем через две недели производитель представит фаблет нового поколения. Грядущая новинка будет называться Honor X10 Max.

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Устройство будет заключено в корпус габаритами 176,5 х 84,9 х 8,3 мм при весе 227 граммов, а Full HD+ дисплей будет иметь размер 7,09 дюйма по диагонали. Матрица обзаведётся поддержкой технологии RGBW, охват цветовой гаммы DCI-P3 составит 100%, а максимальная яркость – 780 нит. Для сравнения, Honor 8X Max при 7,12-дюймовом экране получил габариты 177,6 х 86,3 х 8,1 мм.

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Сердцем Honor X10 Max станет 7-нанометровый мобильный процессор Dimensity 800 с интегрированной модемной платой для поддержки работы в сетях по стандарту 5G. Как видим, китайская компания, как и Huawei, тоже активно начинает переходить на однокристальные системы тайваньского чипмейкера MediaTek. По последним данным, это связано с тем, что TSMC на своих заводах больше не будет производить процессоры Kirin.

Смартфон получит 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации. Вместимость встроенного хранилища составит соответственно 64 ГБ или 128 ГБ. Подсистема питания в фаблете будет представлена аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 22,5-ваттной проводной зарядки.

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Фронтальная камера Honor X10 Max будет расположена в каплевидном вырезе на лицевой панели. На рендерах можно видеть, что сканер отпечатков пальцев находиться на правой кромке вместе с кнопкой питания. В связи с этим можно предположить, что будущей новинке достанется матрица IPS. Разрешение фронтальной камеры составит 48 Мп + 2 Мп.

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Анонс Honor X10 Max состоятся уже на следующей неделе, 2 июля. Стоимость смартфона пока что не уточняется, но известно, что в продаже модель появится в расцветках Speed Black, Speed Blue и Light Speed Silver. На рынок смартфон поступит с предустановленной операционной системой Android 10, оболочкой Magic UI 3.1 и программным обеспечением Huawei Mobile Services.

Появится ли модель нового поколения в продаже в России, пока что неизвестно. Напомним, что Honor 8X Max за пределами Китая официально не продавался.