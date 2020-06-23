Стало известно, какие смартфоны Apple получат операционную систему iOS 14
Вчера вечером американская компания Apple анонсировала операционную систему iOS 14. В середине лета все пользователи смогут опробовать публичную бета-версию, а стабильная версия появится в начале осени вместе со смартфонами семейства iPhone 12. Сейчас уже доступна бета для разработчиков.
Как стало известно, всего iOS 14 станет доступна более чем для дюжины флагманов разных годов компании из Купертино, а также для плеера iPod touch 7-го поколения. О нововведениях вы можете прочитать по этой ссылке, а мы кратко перечислим самые интересные функции. Добавлен новым способ группировки приложений на рабочем столе. Появилась возможность менять размеры виджетов и размещать их в любом месте. Телефонные звонки отображаются в небольшом окне.
рекламаApple намерена обновить все свои смартфоны, которые были выпущены начиная с сентября 2015 года. Тогда производитель анонсировал iPhone 6s и iPhone 6s Plus с 14-нанометровым процессором Apple A9 и операционной системой iOS 9.
В марте 2016 года появился iPhone SE с той же однокристальной системой, но на программном обеспечении iOS 9.3.2. Осенью 2016 года технологический гигант из США представит iPhone 7 и iPhone 7 Plus на 16-нанометровом чипе Apple A10 Fusion. Они получили прошивку iOS 10.0.1 и первыми остались без разъёма для наушников, а версия Plus стала дебютным смартфоном производителя со сдвоенной камерой.
реклама
Через год Apple выпустила iPhone 8 и iPhone 8 Plus, компанию которым составил iPhone X. Все флагманы 2017 года получили iOS 11 и 10-нанометровый мобильный процессор Apple A11 Bionic. iPhone X первым обзавёлся широким вырезом и системой распознавания лиц Face ID, в то время как iPhone 8 и iPhone 8 Plus стали практически точными копиями предшественников, но в стеклянном корпусе вместе цельнометаллического.
рекламаВ сентябре 2018 года компания из Калифорнии выпустила iPhone Xs в качестве преемника iPhone X, а также увеличенную версию Max и упрощённую Xr. Последней удалось стать самым продаваемым смартфоном 2019 года. Во флагманах дебютировали операционная система iOS 12 и мобильный процессор Apple A12 Bionic. Он стал первым на рынке чипом, выполненным по 7-нанометровой технологии.
Осенью прошлого года были анонсированы iPhone 11, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 Pro. Стандартное издание является самым популярными смартфоном начала 2020 года. Флагманы текущего поколения получили iOS 13 из коробки, а аппаратная платформа построена на однокристальной системе Apple A13 Bionic, которая выполняется по нормам технологии 7nm+.
реклама
Наконец, уже минувшей весной мир увидел iPhone SE 2-го поколения. Он имеет дизайн и камеры iPhone 8, процессор Apple A13 Bionic, но с немного заниженными частотами, а программной основой выступила iOS 13.5. Сейчас iPhone SE (2020) и все остальные смартфоны, перечисленные в заметке, работают на этой версии прошивки.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила