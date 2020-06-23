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Стало известно, какие смартфоны Apple получат операционную систему iOS 14

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Вчера вечером американская компания Apple анонсировала операционную систему iOS 14. В середине лета все пользователи смогут опробовать публичную бета-версию, а стабильная версия появится в начале осени вместе со смартфонами семейства iPhone 12. Сейчас уже доступна бета для разработчиков.

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Как стало известно, всего iOS 14 станет доступна более чем для дюжины флагманов разных годов компании из Купертино, а также для плеера iPod touch 7-го поколения. О нововведениях вы можете прочитать по этой ссылке, а мы кратко перечислим самые интересные функции. Добавлен новым способ группировки приложений на рабочем столе. Появилась возможность менять размеры виджетов и размещать их в любом месте. Телефонные звонки отображаются в небольшом окне.

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Apple намерена обновить все свои смартфоны, которые были выпущены начиная с сентября 2015 года. Тогда производитель анонсировал iPhone 6s и iPhone 6s Plus с 14-нанометровым процессором Apple A9 и операционной системой iOS 9.

В марте 2016 года появился iPhone SE с той же однокристальной системой, но на программном обеспечении iOS 9.3.2. Осенью 2016 года технологический гигант из США представит iPhone 7 и iPhone 7 Plus на 16-нанометровом чипе Apple A10 Fusion. Они получили прошивку iOS 10.0.1 и первыми остались без разъёма для наушников, а версия Plus стала дебютным смартфоном производителя со сдвоенной камерой.

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Через год Apple выпустила iPhone 8 и iPhone 8 Plus, компанию которым составил iPhone X. Все флагманы 2017 года получили iOS 11 и 10-нанометровый мобильный процессор Apple A11 Bionic. iPhone X первым обзавёлся широким вырезом и системой распознавания лиц Face ID, в то время как iPhone 8 и iPhone 8 Plus стали практически точными копиями предшественников, но в стеклянном корпусе вместе цельнометаллического.

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В сентябре 2018 года компания из Калифорнии выпустила iPhone Xs в качестве преемника iPhone X, а также увеличенную версию Max и упрощённую Xr. Последней удалось стать самым продаваемым смартфоном 2019 года. Во флагманах дебютировали операционная система iOS 12 и мобильный процессор Apple A12 Bionic. Он стал первым на рынке чипом, выполненным по 7-нанометровой технологии.

Осенью прошлого года были анонсированы iPhone 11, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 Pro. Стандартное издание является самым популярными смартфоном начала 2020 года. Флагманы текущего поколения получили iOS 13 из коробки, а аппаратная платформа построена на однокристальной системе Apple A13 Bionic, которая выполняется по нормам технологии 7nm+.

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Наконец, уже минувшей весной мир увидел iPhone SE 2-го поколения. Он имеет дизайн и камеры iPhone 8, процессор Apple A13 Bionic, но с немного заниженными частотами, а программной основой выступила iOS 13.5. Сейчас iPhone SE (2020) и все остальные смартфоны, перечисленные в заметке, работают на этой версии прошивки.

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