Лучшие новые функции системы Apple iOS 14
Началась конференция разработчиков Apple WWDC 2020 и в первую очередь внимание к себе притягивают обновления операционных систем для устройства этого производителя. Среди этих устройств наиболее востребованными являются смартфоны iPhone. Обновление iOS 14 содержит в себе немало новых функциональных возможностей и улучшений, которые будут описаны ниже.
- Виджеты были в iOS бедными родственниками, но теперь им будет уделяться больше внимания. Можно будет менять размер виджетов, а также они будут отображать информацию на домашнем экране в реальном времени, как на Android. За это отвечает работающий локально ИИ. Виджеты будут отображаться с учётом времени дня, местоположения и того, что вы делаете сейчас.
- В конце домашнего экрана появится библиотека приложений. Она будет автоматически упорядочивать приложения, чтобы можно было быстрее находить их. Тот же ИИ будет наблюдать за вашими привычками и предлагать приложения, когда они нужны.
- Apple не слишком приветствует прогрессивные веб-приложения. Несмотря на это, в iOS 14 для разработчиков появился новый способ продвигать свои приложения. Многие не любят устанавливать приложения, поэтому можно будет опробовать функциональность приложений без их скачивания. Можно будет давать ссылки на App Clips в интернете, в картах, сообщениях, через QR-коды и NFC.
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- На iPad уже поддерживается картинка в картинке, чтобы можно было делать пару дел одновременно. Теперь это доступно и на iPhone. Картинку с видео можно будет передвигаться по экрану.
- Не забыта конфиденциальность. От разработчиков приложений будут требовать большей прозрачности относительно собираемых данных, как они применяются и какими данными делятся со сторонними компаниями для отслеживания в рекламных и других целях. Всю эту информацию разработчики должны отображать на странице приложений в магазине App Store. В панели статуса будет показываться, если камера ведёт запись. Можно будет затребовать снизить точность определения местоположения.
- Apple не давала пользователям возможности менять почтовый клиент или браузер по умолчанию. Теперь такая возможность будет, но пока неизвестно, как она осуществится.
- Ассистент Siri теперь может не закрывать весь экран. Окно с анимацией будет располагаться внизу экрана.
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- Появится новое приложение Translate, которое работает без доступа в интернет и позволяет переводить между 11 языками. Потом список языков будет расширен.
- Карты Apple обновили, чтобы помочь пользователям снижать выбросы углекислого газа. Чтобы добиться этого, нужно выдавать самые короткие маршруты до места назначения с различными подробностями, вроде пробок на пути. Будут рекомендации гостиниц и ресторанов на основе популярных сервисов.
- CarPlay получит поддержку кастомных обоев и новых приложений для парковки, зарядных станций для электромобилей. Также добавлена поддержка ключей NFC с CarKey API. Ключами можно будет делиться с другими людьми в iMessage с разными уровнями доступа. Кому-то можно будет разрешить только открыть багажник, кому-то двери, кому-то дать полный доступ к автомобилю. Ключ находится в приложении Wallet и защищён Apple Secure Enclave. Он появится и в системе iOS 13. Сначала поддержка будет в автомобилях 5-й серии BMW 2021.
- iMessage позволит закреплять разговоры наверху списка сообщений. Расширен список мемоджи.
- Функциональность Find My станет доступна в сторонних аксессуарах с поддержкой сквозного шифрования, как и на продуктах Apple.
- Наушники AirPods могут автоматически переключаться между устройствами Apple. Появился новый профиль пространственного звучания на AirPods Pro.
- Приложение Home поддерживает лицевое распознавание на камерах безопасности HomeKit.
- Расширены специальные возможности. В Group FaceTime есть распознавание языка жестов. VoiceOver может распознавать содержимое экрана и описывать его слепым пользователям.
- Обновление iOS 14 будет доступно на смартфонах, начиная от версии iPhone 6s.
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