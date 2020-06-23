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Аттракцион невиданной щедрости под названием «Распродажа 618» завершился на AliExpress и прочих крупных торговых площадках в минувшее воскресенье. Но некоторые магазины всё ещё предлагают смартфоны по неплохим скидкам. Например, на AliExpress можно купить Xiaomi Redmi Note 9 менее чем за 10 000 рублей. Так модель ещё не дешевела с начала продаж.

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В белой расцветке смартфон стоит чуть более 10 800 рублей, а в серой и изумрудной цена составляет приблизительно 11 000 рублей. С купоном продавца можно сэкономить ещё 1200 рублей. Таким образом, модель обойдётся примерно в 9600-9800 рублей в зависимости от цвета тыльной панели. За эти деньги вы получите базовую модификацию памяти – 3 ГБ ОЗУ + 64 ГБ ПЗУ. Взять купон на 1200 рублей можно по этой ссылке.

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Топовая комплектация обойдётся чуть дороже. Она предлагает 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. С купоном продавца стоимость смартфона составит чуть менее 11 000 рублей вне зависимости от расцветки. Для сравнения, официальная цена модификаций 3/64 ГБ и 4/128 ГБ в России – 16 990 рублей и 18 990 рублей. Согласно «Яндекс.Маркет», купить модель можно минимум за 11 000 рублей

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Напомним, что Xiaomi Redmi Note 9 – стандартное издание и одновременно самое доступное решение серии нового поколения. Зато в отличие от более дорогого Redmi Note 9S модель может похвастаться наличием чипа NFC. Смартфон представили в последний день апреля нынешнего года в Европе, а спустя месяц он добрался до российского рынка.

Под капотом установлен 12-нанометровый мобильный процессор Helio G85 с пиковой частотой процессорных ядер Cortex-A75 2,0 ГГц, а ёмкость встроенного аккумулятора составляет 5020 мАч. Модель поддерживает 18-ваттную проводную зарядку. Корпус смартфона сделан из пластика и имеет специальное нанопокрытие, которое обеспечивает защиту от влаги.

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Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 13 Мп. Здесь китайские разработчики не стали ломать голову и просто взяли все модули от Redmi Note 8T. На лицевой стороне установлен дисплей диагональю 6,53 дюйма формата Full HD+. Он построен на базе матрицы IPS с круглым отверстием в левом верхнем углу под оптический модуль.

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Биометрический сканер расположен на тыльной стороне, а не сбоку, как у других представителях семейства. Xiaomi Redmi Note 9 оснащён разъёмом для наушников, портом USB-C, инфракрасным излучателем, а также адаптерами BT 5.0 и Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц. Наконец, программной платформой выступает операционная система Android 10 с фирменной надстройкой MIUI 11. До конца года смартфон точно получит прошивку MIUI 12, а ОС Android 11 может выйти уже в начале 2021 года.