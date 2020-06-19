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Магазин "М.Видео" проводит акцию, в рамках которой все желающие смогут приобрести смартфоны компании Apple с кэшбеком до 15 000 рублей. Специальное предложение распространяется на четыре модели производителя из Купертино. Речь идёт о всех трёх моделях серии 2019 года iPhone 11 и iPhone Xr 2018 года выпуска.

Apple iPhone Xr анонсы и реклама Слив 2080 Super кардинально дешевле чем везде Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде iPhone Xr оборудован дисплеем Liquid Retina с разрешением 828 х 1792 точки диагональю 6,1 дюйма. Основная камера получила один модуль на 12 Мп, а фронтальная построена на 7-мегапиксельном сенсоре. Ёмкость встроенной батареи составила скромные 2942 мАч.

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Сердцем смартфона выступает 7-нанометровый чип Apple A12 Bionic с пиковой частотой 2,5 ГГц. Под капотом установлено 3 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 64/128ГБ. Вне зависимости от комплектации размер кэшбека составляет 5000 рублей. Цена модели – от 49 990 рублей и 54 990 рублей соответственно.

iPhone 11 имеет идентичный дизайн лицевой стороны. Смартфон получил тот же дисплей, при этом разрешение фронтальной камеры выросло до 12 Мп. На тыльной стороне появился 12-мегапиксельный широкоугольный модуль.

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Apple iPhone 11 Вычислительным центром является однокристальная система Apple A13 Bionic с частотой 2,65 ГГц. Объём оперативной памяти увеличился до 4 ГБ, а объём накопителя составил 64/128/256 ГБ. За питание отвечает аккумулятор на 3110 мАч.

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Стоимость младшего флагмана 2019 года составляет от 59 990 рублей до 73 990 рублей. Вне зависимости от конфигурации памяти кэшбек – 7000 рублей.

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iPhone 11 Pro тоже оборудован 4 ГБ ОЗУ и мобильной платформой A13 Bionic. В топовой модификации предусмотрено 512 ГБ пользовательской памяти, а ёмкость интегрированного аккумулятора составляет 3046 мАч. В Pro-версии установлена матрица Super Retina XDR OLED. Диагональ – 5,8 дюйма, а разрешение – 1125 х 2436 точек.

Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max В смартфоне используется четыре 12-Мп сенсора. Один располагается в широком вырезе спереди, а ещё три – на большой площадке сзади.





Стоимость iPhone 11 Pro в конфигурации с 64 ГБ и 256 ГБ составляет соответственно 89 990 рублей и 103 990 рублей. Кэшбек – 10 000 рублей. За версию с 512 ГБ ПЗУ кэшбек равен 12 000 рублей.

Наконец, за iPhone 11 Pro Max можно получить кэшбек в размере 10 000 рублей при покупке версии с 64 ГБ памяти, 12 000 рублей за 256 ГБ, а 15 000 рублей вернутся покупателям модификации с 512 ГБ ПЗУ. При этом стоимость смартфона составляет 99 990 рублей, 113 990 рублей и 131 990 рублей соответственно.

Apple iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 Pro Отметим, что iPhone 11 Pro Max несильно отличается от обычной версии Pro. Диагональ экрана увеличена до 6,5 дюймов, разрешение – до 1242 х 2688 точек, а ёмкость аккумулятора составляет 3969 мАч.

Все три смартфона работают под управлением проприетарного программного обеспечения iOS 13.5. Из общего отметим стереодинамики, поддержку записи видео в 4K UHD с частотой 24/30/60 FPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi (флагманы 2019 года поддерживают Wi-Fi 6), NFC, систему трёхмерного распознавания лиц и отсутствие разъёма для наушников.