Huawei P40 Pro сильно подешевел – цена упала на 16 500 рублей с начала продаж
26 марта 2020 года компания Huawei анонсировала флагманский смартфон P40 Pro. Модель в апреле начала продаваться в России по цене 69 999 рублей за модификацию с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 256 ГБ. Сейчас впервые с начала продаж стоимость упала на 16 500 рублей.
Производитель открыл магазин на Tmall. Стоимость смартфона до 22 июня нынешнего года снижена на 10 500 рублей. Ещё 6000 рублей позволяет сэкономить промо-код PRIVETLETO6000. По цене 53 499 рублей можно будет купить только 300 флагманов.
рекламаНапомним, что Huawei P40 Pro является одним из лучших камерофонов 2020 года. В нём используется четырёхмодульная основная камера с сенсором ToF. Главный модуль построен на 50-мегапиксельном сенсоре оптического формата 1/1,28” Sony IMX700 со схемой расположения пикселей RYYB (красный – жёлтый – жёлтый – синий).
Перископный телеобъектив с разрешением 12 Мп обеспечивает 5-кратное оптическое увеличение. Разрешение широкоугольного модуля составляет 40 Мп. Во флагмане есть поддержка записи видео в формате 4K UHD с частотой до 60 FPS, и 32-мегапиксельная фронтальная камера, которая тоже может снимать ролики в 4K UHD при 60 FPS.
реклама
Компания оборудовала Huawei P40 Pro дисплеем с изогнутыми рамками. Экран OLED имеет диагональ 6,58 дюйма с частотой 90 Гц, разрешением 1200 х 2640 точек и поддержкой HDR10. Под дисплеем установлен биометрический сенсор. Как и модель предыдущего поколения, новинка 2020 года не имеет разговорного динамика и стереозвука, как следствие.
рекламаФлагман работает на операционной системе Android 10 с оболочкой EMUI 10.1 и без сервисов Google. На борту есть чип NFC, инфракрасный излучатель, GPS, Bluetooth 5.1 и адаптер Wi-Fi с поддержкой 5,8 ГГц. Корпус смартфона сделан из стекла и металла и обладает защитой от воды по стандарту IP68.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила