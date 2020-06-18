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Huawei P40 Pro сильно подешевел – цена упала на 16 500 рублей с начала продаж

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26 марта 2020 года компания Huawei анонсировала флагманский смартфон P40 Pro. Модель в апреле начала продаваться в России по цене 69 999 рублей за модификацию с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 256 ГБ. Сейчас впервые с начала продаж стоимость упала на 16 500 рублей.

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Производитель открыл магазин на Tmall. Стоимость смартфона до 22 июня нынешнего года снижена на 10 500 рублей. Ещё 6000 рублей позволяет сэкономить промо-код PRIVETLETO6000. По цене 53 499 рублей можно будет купить только 300 флагманов.

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Напомним, что Huawei P40 Pro является одним из лучших камерофонов 2020 года. В нём используется четырёхмодульная основная камера с сенсором ToF. Главный модуль построен на 50-мегапиксельном сенсоре оптического формата 1/1,28” Sony IMX700 со схемой расположения пикселей RYYB (красный – жёлтый – жёлтый – синий).

Перископный телеобъектив с разрешением 12 Мп обеспечивает 5-кратное оптическое увеличение. Разрешение широкоугольного модуля составляет 40 Мп. Во флагмане есть поддержка записи видео в формате 4K UHD с частотой до 60 FPS, и 32-мегапиксельная фронтальная камера, которая тоже может снимать ролики в 4K UHD при 60 FPS.

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Компания оборудовала Huawei P40 Pro дисплеем с изогнутыми рамками. Экран OLED имеет диагональ 6,58 дюйма с частотой 90 Гц, разрешением 1200 х 2640 точек и поддержкой HDR10. Под дисплеем установлен биометрический сенсор. Как и модель предыдущего поколения, новинка 2020 года не имеет разговорного динамика и стереозвука, как следствие.

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Флагман работает на операционной системе Android 10 с оболочкой EMUI 10.1 и без сервисов Google. На борту есть чип NFC, инфракрасный излучатель, GPS, Bluetooth 5.1 и адаптер Wi-Fi с поддержкой 5,8 ГГц. Корпус смартфона сделан из стекла и металла и обладает защитой от воды по стандарту IP68.

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