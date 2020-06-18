Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Honor представила третий смартфон 30-й серии в России. После флагмана Honor 30 Pro+ и субфлагмана Honor 30, которые появились в прошлом месяце, производитель представил более скромную модель. Она называется Honor 30S. Формально модель была анонсирована ещё в мае, но тогда компания ничего о ней не рассказала. А сегодня были опубликованы цена и все бонусы для первых покупателей.

анонсы и реклама Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Обвал цен на RTX 2080 SUPER <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Новинка является первым смартфоном в мире с 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 820. Эта однокристальная система имеет встроенный модем для обеспечения поддержки 5G, правда, в России от него пока толка особого нет. CPU получил процессорные ядра Cortex-A76 с частотой 2,22 ГГц и 2,36 ГГц, а также Cortex-A55 с частотой 1,84 ГГц. За графику отвечает ускоритель Mali-G57.

реклама

Смартфон несёт на борту 6 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель вместимостью 128 ГБ. Ёмкость встроенной батареи составляет 4000 мАч. Она поддерживает 40-ваттную зарядку и заряжается за полчаса до 70%. Из интерфейсов отметим Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, USB-C, NFC и разъём для наушников. Новинка работает на операционной системе Android 10 с оболочкой Magic UI 3.1 и сервисами Huawei.

реклама

Honor 30S оснащён ЖК-экраном формата Full HD+. Его диагональ составляет 6,5 дюйма. Слева вверху есть отверстие по 16-мегапиксельную камеру для селфи. Сканер для считывания отпечатков установлен на боковом торце смартфона.

Основная камера оказалась самой универсальной на данный момент и без излишеств вроде нескольких телеобъективов и ToF-матриц. Правда, без одного 2-мегапиксельного сенсора не обошлось. Разрешение широкоугольного и главного модулей составляет 8 Мп и 64 Мп соответственно. Телеобъектив на 8 Мп обеспечивает 3-кратное приближение. Оптическая стабилизация не предусмотрена. Видео модель пишет в 4K UHD при 30 к/сек.

реклама

Стоимость Honor 30S в России составила 27 990 рублей. Завтра, 19 июня, в 10:00 (МСК) в России открывается приём предварительных заказов. Покупатели смартфона (до 30 июня 2020 года) получат два бонуса от «Яндекс»: 90-дневную подписку на «Яндекс.Плюс» и три платных фильма на КиноПоиск HD.

реклама