Honor 30S представлен в России: Kirin 820, NFC, 64-Мп камера и много подарков
Компания Honor представила третий смартфон 30-й серии в России. После флагмана Honor 30 Pro+ и субфлагмана Honor 30, которые появились в прошлом месяце, производитель представил более скромную модель. Она называется Honor 30S. Формально модель была анонсирована ещё в мае, но тогда компания ничего о ней не рассказала. А сегодня были опубликованы цена и все бонусы для первых покупателей.
Новинка является первым смартфоном в мире с 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 820. Эта однокристальная система имеет встроенный модем для обеспечения поддержки 5G, правда, в России от него пока толка особого нет. CPU получил процессорные ядра Cortex-A76 с частотой 2,22 ГГц и 2,36 ГГц, а также Cortex-A55 с частотой 1,84 ГГц. За графику отвечает ускоритель Mali-G57.
рекламаСмартфон несёт на борту 6 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель вместимостью 128 ГБ. Ёмкость встроенной батареи составляет 4000 мАч. Она поддерживает 40-ваттную зарядку и заряжается за полчаса до 70%. Из интерфейсов отметим Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, USB-C, NFC и разъём для наушников. Новинка работает на операционной системе Android 10 с оболочкой Magic UI 3.1 и сервисами Huawei.
рекламаHonor 30S оснащён ЖК-экраном формата Full HD+. Его диагональ составляет 6,5 дюйма. Слева вверху есть отверстие по 16-мегапиксельную камеру для селфи. Сканер для считывания отпечатков установлен на боковом торце смартфона.
Основная камера оказалась самой универсальной на данный момент и без излишеств вроде нескольких телеобъективов и ToF-матриц. Правда, без одного 2-мегапиксельного сенсора не обошлось. Разрешение широкоугольного и главного модулей составляет 8 Мп и 64 Мп соответственно. Телеобъектив на 8 Мп обеспечивает 3-кратное приближение. Оптическая стабилизация не предусмотрена. Видео модель пишет в 4K UHD при 30 к/сек.
рекламаСтоимость Honor 30S в России составила 27 990 рублей. Завтра, 19 июня, в 10:00 (МСК) в России открывается приём предварительных заказов. Покупатели смартфона (до 30 июня 2020 года) получат два бонуса от «Яндекс»: 90-дневную подписку на «Яндекс.Плюс» и три платных фильма на КиноПоиск HD.
рекламаКроме того, при покупке новинки на официальном сайте можно получить два подарка: спортивный браслет Honor Band 5 или Honor Band 5i за 2490 рублей и наушники Honor Sport за 2999 рублей или беспроводной штатив Huawei AF15 за 1990 рублей. Покупателям Honor 30S будет доступен в трёх цветовых вариантах: «Титановый Серебристый», «Неоновый Фиолетовый» и «Полночный Чёрный».
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