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Сегодня мы писали о том, что за 40 000 рублей в России можно купить Huawei P30 Pro с официальной гарантией. Ещё одно выгодное предложение – новинка 2020 года Huawei P40. Её стоимость снизилась на 15 000 рублей. Теперь флагман стоит в два раза дешевле, чем Xiaomi Mi 10 в официальной рознице.

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Если за Huawei P40 в новом официальном магазине на Tmall просят чуть менее 35 000 рублей с учётом скидки и промо-кода PRIVETLETO3000, то цена Xiaomi Mi 10 составляет 69 990 рублей. У каждого флагмана есть свои преимущества, и о них мы вкратце расскажем далее.

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Обе модели имеют по 8 ГБ оперативной памяти и OLED-панели формата Full HD+ с вырезами и встроенными сканерами отпечатков пальцев. Mi 10 может похвастаться частотой обновления 90 Гц. Также флагман Xiaomi выделяет чипом Snapdragon 865. У Huawei P40 установлена фирменная SoC Kirin 990. На практике особой разницы в производительности не видно, но вот в бенчмарках чип Qualcomm показывает себя лучше.

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К преимуществам Xiaomi Mi 10 отнесём наличие 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 4780 мАч, стереодинамики и сервисы Google с полноценно работающей технологией Google Pay. В новинке Huawei ёмкость аккумулятора составляет лишь 3800 мАч, накопитель имеет вместимость 128 ГБ, а Google Mobile Services отсутствуют по известной всем причине.

Xiaomi Mi 10 реклама Но вот где Huawei P40 является безоговорочным лидером, так это в камерах. Главный модуль оснащён новейшим RYYB-сенсором Sony IMX700 с 50-мегапиксельным разрешением. Оптический формат матрицы – 1/1,28 дюйма. Телеобъектив на 8 Мп может похвастаться 3-кратным зумом. Оба модуля имеют систему оптической стабилизации. Разрешение широкоугольного модуля составляет 16 Мп. Видео можно записывать в 4K Ultra HD с частотой 60 к/сек. Но вот где Huawei P40 является безоговорочным лидером, так это в камерах. Главный модуль оснащён новейшим RYYB-сенсором Sony IMX700 с 50-мегапиксельным разрешением. Оптический формат матрицы – 1/1,28 дюйма. Телеобъектив на 8 Мп может похвастаться 3-кратным зумом. Оба модуля имеют систему оптической стабилизации. Разрешение широкоугольного модуля составляет 16 Мп. Видео можно записывать в 4K Ultra HD с частотой 60 к/сек.

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Xiaomi Mi 10 может похвастаться сенсором на 108 Мп, но компанию ему составляют два 2-мегапиксельных датчика, от которых пользы примерно столько же, сколько и от поддержки 5G на данный момент. Телеобъектив не предусмотрен, а широкоугольный модуль имеет разрешение 13 Мп. При этом смартфон получил поддержку записи видео в 8K с частотой 30 к/сек.

Huawei P40 оснащён 32-мегапиксельной камерой для селфи, Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц, Bluetooth 5.1, не имеет разъёма для наушников, а дисплей имеет диагональ 6,1 дюйма. Корпус защищён от воды и пыли по стандарту IP53. Программной платформой выступает прошивка EMUI 10.1 с операционной системой Android 10.