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Компания Huawei сегодня, 18 июня 2020 года, в русском Tmall открывает фирменный магазин Huawei Official Store. К этом событию приучена масса специальных предложений. Например, Huawei P30 Pro, лучший камерофон 2019 года, предлагается со скидкой примерно 30 000.

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Формально, сумма скидки составляет чуть более 20 000 рублей с промо-кодом PRIVETLETO4500. Однако, изначально рекомендованная цена смартфона составила 69 990 рублей, поэтому по сравнению со стартом продаж стоимость упала на 30 009 рублей. Как бы там ни было, с уже упомянутым промо-кодом купить флагман можно чуть менее чем за 40 000 рублей. Отметим, что предложение ограничено – только первые 300 покупателей смогут приобрести модель по акционной цене.

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Huawei P30 Pro – первый в мире смартфон с 5-кратным оптическим зумом. Для этого в нём есть 8-мегапиксельный перископный телеобъектив с оптической стабилизацией изображения. Кратность оптико-цифрового или гибридного приближения составляет 10x, а программного – 50x. Помимо телеобъектива на тыльной стороне устройства обосновались времяпролётная камера, а также главный модуль на 40 Мп, представленный сенсором Sony IMX600, и широкоугольный на 20 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

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Сердцем модели выступает первый в мире 7-нанометровый мобильный процессор Kirin 980. В России смартфон продаётся в модификации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 4200 мАч. С помощью 40-ваттной зарядки через USB-C батарея заряжается за полчаса до 70%. Есть и беспроводная зарядка. Её мощность составляет 15 Вт.

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Флагман заключён в корпус из стекла и металла с защитой по стандарту IP68. Лицевую сторону украшает дисплей OLED с покатыми боковыми гранями, под которым находится дактилоскопический сенсор. Матрица имеет диагональ 6,47 дюйма и разрешение FHD+. Huawei P30 Pro – последний полноценный флагманский смартфон компании, который может похвастаться предустановленными сервисами Google Mobile Services. Соответственно, в устройстве есть поддержка Google Pay.

Сейчас в Европе компания обновляет Huawei P30 Pro до EMUI 10.1. Прошивка построена на базе операционной системы Android 10. В России пока что смартфон работает на EMUI 10, а апдейт ожидается в течение пары недель. Из прочего отметим поддержку записи видео в 4K UHD, ИК-порт, Bluetooth 5, Wi-Fi 5, а также отсутствие разговорного динамики и разъёма для наушников.