В сентябре Xiaomi прекратит выпускать регулярные обновления MIUI 12 для 10 смартфонов 2018 года
Буквально только что мы писали о том, что уже послезавтра, 20 июня, китайская компания Xiaomi прекратит выпускать еженедельные регулярные сборки MIUI 12 Beta для шести смартфонов. Три из них были представлены в 2017 году, а ещё три вышли в 2018 году. Как стало известно, ещё десять моделей производителя из Пекина 2018 года выпуска останутся без регулярных обновлений MIUI 12, но начиная с сентября нынешнего года.
5 сентября компанию флагманам Xiaomi Mi 6 и Mi MIX 2 составят ещё полдюжины топовых решений своего времени. Это Xiaomi Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 UD, Mi 8 Pro, Mi MIX 2S и Mi MIX 3. Все шесть смартфонов оборудованы 10-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 845 и двойной основной камерой с разрешением 12 Мп + 12 Мп. Xiaomi Mi 8 Explorer Edition является первым телефоном компании со встроенным сканером отпечатков пальцев.
рекламаНачиная с 5 сентября без регулярных апдейтов программного обеспечения останутся Xiaomi Mi 8 Lite, Mi 8 Youth Edition, Mi 8 SE и Mi Max 3. Все смартфоны получили из коробки операционную систему Android 8 Oreo. До конца нынешнего года для этих моделей станет доступна стабильная версия MIUI 12, основанная на ОС Android 10.
В завершение добавим, что в сентябре компания завершит выпуск регулярных обновлений фирменной прошивки для своего первого смартфона с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Речь идёт о Xiaomi Mi MIX 3 5G. Он был анонсирован в начале 2019 года на выставке Mobile World Congress.
рекламаВ отличие от версии с 4G флагман оснащён 7-нанометровым чипом Snapdragon 855, который дополняется модемной платой Snapdragon X50 5G. Отметим, что в этом году для Mi MIX 3 5G станет доступна стабильная прошивка MIUI 12, но при этом построена она будет на базе операционной системы Android 9.0 Pie.
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