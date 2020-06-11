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Компания Xiaomi в апреле презентовала публике прошивку MIUI 12, а уже в мае принялась тестировать её в Китае. В этом месяце новая версия программного обеспечения станет доступна для китайских и международных версий смартфонов. Производитель несколько раз публиковал списки умных телефонов, которые получат MIUI 12. Но каждый раз в них отсутствовала модель Xiaomi Mi MIX 3 5G.

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Как стало известно, флагман 2019 года всё же получит свежую версию оболочки. Однако, она будет построена на базе операционной системы Android 9.0 Pie, а не на Android 10. С чем связано такое решение компании, неизвестно. Но оно выглядит определённо странно, поскольку на днях Android 10 получил бюджетник Redmi 7A стоимостью менее 80 долларов. Для сравнения, слайдер Xiaomi Mi MIX 3 5G оценили в 599/699 евро в зависимости от объёмов встроенной памяти на борту.

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Напомним, что флагман был представлен на выставке Mobile World Congress 2019 в качестве первого смартфона китайской компании с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Он стал практически точной копией модели MI MIX 3 с поддержкой 4G. Между двумя устройствами есть только два отличия. Первое – 7-нанометровый процессор Snapdragon 855, дополненный модемной платой Snapdragon X50. Он заменил 10-нанометровую платформу Snapdragon 845. Второе – ёмкость аккумулятора. Она выросла с 3200 мАч до 3800 мАч.

Слайдер оснащён 6,39-дюймовой панелью Super AMOLED с разрешением Full HD+ и поддержкой HDR. Биометрический сканер установлен сзади вместе с двумя 12-мегапиксельными модулями. Разрешение фронтальной камеры составило 24 Мп + 2 Мп. Из коробки смартфон получил операционную систему Android 9.0 Pie и прошивку MIUI 10.