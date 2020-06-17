Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Microsoft уже формально анонсировала игровую приставку нового поколения. Речь идёт об Xbox Series X. По неподтверждённой информации, стоимость консоли составит порядка 500 долларов, в то время как версия без оптического привода обойдётся на 100 долларов дешевле. Для сравнения, Sony PlayStation 5 может стоить 500-600 долларов, но это, опять-таки, только предварительная информация.

анонсы и реклама Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Обвал цен на RTX 2080 SUPER <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Как сообщает издание Hardware Times, американская компания может анонсировать и третью игровую приставку нового поколения. Она станет ещё более доступной, чем Digital Edition. Консоль софтверного гиганта из Редмонда может называться Xbox Series S.

реклама

Отмечается, что возможная новинка станет преемницей приставки Xbox One S. Последняя с накопителем вместимостью 1 ТБ в магазине «Ситилинк» стоит от 16 990 рублей до 23 990 рублей в зависимости от входящих в комплект игр и наличия оптического привода.

Ожидается, что Xbox Series S будет оценена в 200 долларов. При этом консоль обойдётся без оптического привода. О технических характеристиках грядущей новинки пока что никаких данных нет. Информация о дате анонса тоже в настоящее время отсутствует. Внешний облик также не раскрывается.