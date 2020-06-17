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В конце мая 2020 года компания Xiaomi в Европе представила смартфон Redmi Note 9. Он получил 3/4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной. Модификацию 3/64 ГБ оценили в 16 990 рублей, а стоимость версии 4/128 ГБ составила 18 990 рублей. В России за меньшие деньги можно купить несколько других интересных смартфонов, поэтому цена новинки ожидаемо начала падать.

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Согласно «Яндекс.Маркет», Xiaomi Redmi Note 9 уже можно купить примерно за 11 000 рублей. За эти деньги предлагается начальная модификация. Минимальная стоимость топовой конфигурации составляет порядка 12 000 рублей. Что касается официальных рекомендованных цен, они особо снижаться не планируют. Например, в «Ситилинк» модель можно купить за 16 990 рублей и 18 990 рублей. Правда, владельцы клубных карт получают скидку в размере 1000 рублей.

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Напомним, что модель нового поколения можно считать преемницей Redmi Note 8T. Каждый смартфон имеет основную камеру с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, 13-мегапиксельную фронталку, программное обеспечение MIUI 11, разъём для наушников, инфракрасный излучатель и чип NFC.

Redmi Note 9 оснащён 12-нанометровой платформой Helio G85. Аккумуляторная батарея имеет ёмкостью 5020 мАч – на 25% больше, чем в модели прошлого поколения. Дисплей построен на 6,53 дюймовой жидкокристаллической панели Full HD+, прикрывает которую стекло Gorilla Glass 5. Под лицевую камеру предусмотрено круглое отверстие в правом верхнем углу экрана.

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Корпус смартфона сделан из пластика и имеет нанопокрытие для защиты от брызг. Биометрический сенсор расположен на тыльной стороне, а для разблокировки устройства помимо него можно использовать фронтальную камеру с поддержкой технологии распознавания лиц.