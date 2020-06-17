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Huawei Mate 30 Pro – это первый флагманский смартфон китайской компании, который в связи с американскими санкциями остался без предустановленных сервисов Google. Правда, добавить их можно без проблем в отличие от того же Huawei P40 Pro. Но с отсутствием поддержки Google Pay всё равно мириться придётся.

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Смартфон был представлен в середине сентября прошлого года в Мюнхене. Проблемы с программным обеспечением привели к тому, что продажи Huawei Mate 30 Pro в Европе начались лишь в конце декабря 2019 года. В России модель была анонсирована в модификации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ пользовательской памяти по цене 69 990 рублей. Сейчас стоимость упала более чем на 25%.

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Напомним, что в Huawei Mate 30 Pro используется 7-нанометровая система-на-чипе Kirin 990. Ёмкость несъёмной батареи составляет 4500 мАч. Он отличается поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 40 Вт и 27 Вт соответственно.

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Флагман 2019 года стал первым и скорее всего последним смартфоном компании с так называемым «экраном-водопадом». Он имеет размер 6,53 дюйма по диагонали и разрешение 1176 х 2400 точек. Mate 30 Pro – один из немногих Android-смартфонов с широким вырезом. Он оправдан наличием системы 3D-распознавания лиц.

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Корпус модели имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Обе стороны прикрыты стеклом Gorilla Glass последнего поколения. Основная камера имеет два модуля с разрешением 40 Мп, а также 8-мегапиксельный телеобъектив с зумом 3x. По неизвестным причинам, компания решила отказаться от перископного телефотомодуля. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

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Huawei Mate 30 Pro получил операционную систему Android 10 с оболочкой EMUI 10 сразу из коробки. Отметим, что аналитическое агентство Counterpoint Research провело исследование рынка смартфонов стоимостью от 400 долларов. Как оказалось, герой заметки является самым продаваемым решением на Android. Он занял лишь 3% рынка, но ни одна модель не смогла обойти его. Выше расположились только четыре смартфона компании Apple. Места с 1-го по 4-е заняли соответственно iPhone 11 (30%), iPhone 11 Pro Max (9%), iPhone 11 Pro (7%) и iPhone Xr (6%).