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Вчера компания AMD представила три новых процессора, которые стали первыми представителями семейства Matisse Refresh. Это Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT. Они оказались немного улучшенными версиями чипов Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 3800X и Ryzen 9 3900X соответственно.

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В зависимости от модели на 100-200 МГц выросла пиковая частота процессорных ядер. Новинки получили стоимость обычных процессоров, в то время как последние после официального анонса подешевели на 25-50 долларов. Ещё до премьеры Matisse Refresh стало понятно, что новые настольные CPU будут нуждаться в дополнительном охлаждении, поскольку в R7 3800XT и R9 3900XT отсутствуют штатные охладители.

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Калифорнийский процессорный гигант опубликовал пресс-релиз , посвящённый анонсу Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT. В нём компания рекомендует применять систему жидкостного охлаждения с минимальным типоразмером радиатора 280 мм для всех трёх настольных CPU, несмотря на то что в Ryzen 5 3600XT в коробочном исполнении предусмотрен охладитель Wraith Spire.

Также компания AMD отмечает возможность использовать воздушное охлаждение, которое будет по производительности эквивалентным жидкостному. К слову, на сайте производителя есть раздел, в котором перечислены все системы охлаждения для 16-ядерного 32-поточного Ryzen 9 3950X. Теперь список актуален и для трёх новых процессоров.

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Напомним, что Ryzen 5 3600XT – 6-ядерная платформа с частотой 3,8-4,5 ГГц стоимостью 249 долларов. Требования по теплоотводу – 95 Вт. Ryzen 7 3800XT – 8-ядерное решение с частотой 3,9-4,7 ГГц и энергопотреблением 105 Вт. Цена составила 399 долларов. Наконец, Ryzen 9 3900XT – ещё один 105-ваттный CPU. Он получил 12 ядер с частотой от 3,8 ГГц до 4,7 ГГц, а оценили его в 499 долларов. Все три процессора поддерживают технологию многопоточности и поступят в продажу 7 июля 2020 года.