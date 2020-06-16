AMD снижает стоимость процессоров Ryzen 3000 Matisse после анонса Ryzen 3000 Matisse Refresh
Компания AMD представила процессоры семейства Matisse Refresh. Как и ожидалось, в него вошло только три настольных процессора. После анонса производитель из Калифорнии объявил, что новинки не станут заменой для чипов с суффиксом X, но будут продаваться по их текущей цене. Однако, стоимость процессоров поколения Matisse будет снижена на 25-50 долларов.
Рекомендованная цена 12-ядерного 24-поточного процессора снизится с 499 долларов до 449 долларов. В то же время Ryzen 9 3900XT оценён в 499 долларов. Оба чипа имеют номинальную частоту 3,8 ГГц и потребляют 105 Вт. Новинка может похвастаться более высокой частотой в Boost-режиме – 4.7 ГГц против 4,6 ГГц.
реклама8-ядерный 16-поточной Ryzen 7 3800XT стал улучшенной версией Ryzen 7 3800X. Пиковая частота повышена на 0,2 ГГц и составляет 4,7 ГГц. Номинальная частота – 3,9 ГГц, а TDP – 105 Вт. Новинка стоит 399 долларов, а рекомендованная стоимость R7 3800X снижена до 359 долларов.
рекламаНаконец, Ryzen 5 3600XT получил 6-ядер и 12 потоков, а частота составляет от 3,8 ГГц до 4,5 ГГц. Требования по теплоотводу – 95 Вт. Оценили чип в 249 долларов. Модель Ryzen 5 3600X теперь будет стоить 224 доллара. Она имеет идентичные параметры за исключением максимальной частоты CPU. Она составляет 4,4 ГГц.
В завершение добавим, что обновлённые процессоры в продаже появится 7 июля текущего года. Напомним, что семейство Ryzen 3000 Matisse начало продаваться 7 июля 2019 года за исключением 16-ядерной 32-поточной модели Ryzen 9 3950X. Он появился на рынке осенью.
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