Xiaomi существенно урежет функциональность MIUI 12 во многих смартфонах
В конце апреля в Китае была анонсирована прошивка MIUI 12. В середине мая компания представила глобальную версию программного обеспечения. Сейчас производитель активно обновляет свои смартфоны до актуальной сборки, но, как стало известно, но все смогут воспользоваться полной функциональностью MIUI 12.
Отмечается, что не в каждом смартфоне после обновления появятся анимированные иконки, новое приложение камеры и так называемые «Суперобои». Последнее новшество будет доступно только на десяти смартфонах. Это флагманы Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 9, Mi 9T Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi MIX 3, Redmi K20 Pro и Pocophone F2 Pro, а также субфлагман Xiaomi Mi 10 Lite 5G.
рекламаОтметим, что «Суперобои» можно протестировать уже сейчас. Для этого скачайте файлы .apk по этой ссылке. Пока что пользователям на выбор предлагают две версии заставки – с Марсом и Землёй. После установки приложения нужно выбрать обои через стандартное приложение для смены заставки.
После активации на выключенном экране (нужно включить Always-on Display) будет отображаться Марс или Земля в отдалении. Затем на экране блокировки будет показана планета с орбиты, а на рабочем столе смартфона – конкретный участок поверхности Земли или Марса в зависимости от выбранной версии. Как это выглядит – можете посмотреть по этой ссылке.
рекламаСтоит подчеркнуть, что каждый из десяти вышеперечисленных смартфонов оснащён дисплеем OLED. Возможно, в будущем список моделей с поддержкой Super Wallpaper будет расширен, поскольку в ассортименте китайской компании есть ещё несколько телефонов с экранами на органических светодиодах.
Что касается двух других нововведений, приложение MIUI Camera и анимированные иконки, их получит более трёх десятков смартфонов. Это семейства Xiaomi Mi 10 (3 модели), Xiaomi Mi Note 10 (3 модели), Xiaomi Mi 9 (5 моделей), Xiaomi Mi 8 (2 модели), Redmi K20 (2 модели), Redmi Note 9 (4 модели), Redmi Note 8 (3 модели), Redmi 8 (3 модели), Redmi Note 7 (3 модели), Redmi 7 (две модели), а также Xiaomi Mi MIX 2S, Mi MIX 3, Redmi Y3, Redmi Note 6 Pro и все три смартфона Pocophone.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила