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В конце апреля в Китае была анонсирована прошивка MIUI 12. В середине мая компания представила глобальную версию программного обеспечения. Сейчас производитель активно обновляет свои смартфоны до актуальной сборки, но, как стало известно, но все смогут воспользоваться полной функциональностью MIUI 12.

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Отмечается, что не в каждом смартфоне после обновления появятся анимированные иконки, новое приложение камеры и так называемые «Суперобои». Последнее новшество будет доступно только на десяти смартфонах. Это флагманы Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 9, Mi 9T Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi MIX 3, Redmi K20 Pro и Pocophone F2 Pro, а также субфлагман Xiaomi Mi 10 Lite 5G.

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Отметим, что «Суперобои» можно протестировать уже сейчас. Для этого скачайте файлы .apk по этой ссылке . Пока что пользователям на выбор предлагают две версии заставки – с Марсом и Землёй. После установки приложения нужно выбрать обои через стандартное приложение для смены заставки.

После активации на выключенном экране (нужно включить Always-on Display) будет отображаться Марс или Земля в отдалении. Затем на экране блокировки будет показана планета с орбиты, а на рабочем столе смартфона – конкретный участок поверхности Земли или Марса в зависимости от выбранной версии. Как это выглядит – можете посмотреть по этой ссылке.

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Стоит подчеркнуть, что каждый из десяти вышеперечисленных смартфонов оснащён дисплеем OLED. Возможно, в будущем список моделей с поддержкой Super Wallpaper будет расширен, поскольку в ассортименте китайской компании есть ещё несколько телефонов с экранами на органических светодиодах.

Что касается двух других нововведений, приложение MIUI Camera и анимированные иконки, их получит более трёх десятков смартфонов. Это семейства Xiaomi Mi 10 (3 модели), Xiaomi Mi Note 10 (3 модели), Xiaomi Mi 9 (5 моделей), Xiaomi Mi 8 (2 модели), Redmi K20 (2 модели), Redmi Note 9 (4 модели), Redmi Note 8 (3 модели), Redmi 8 (3 модели), Redmi Note 7 (3 модели), Redmi 7 (две модели), а также Xiaomi Mi MIX 2S, Mi MIX 3, Redmi Y3, Redmi Note 6 Pro и все три смартфона Pocophone.