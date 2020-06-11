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Анонсирован спортивный браслет Xiaomi Mi Band 5 – NFC, пульсоксиметр, три недели автономности и датчик ЧСС по цене от 25 долларов

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Китайская компания Xiaomi у себя на родине анонсировала спортивный браслет пятого поколения. Оно называется Xiaomi Mi Band 5. Примечательно, что новинка была представлена ровно 1 год спустя выхода Mi Band 4.

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По словам производителя, в модели нового поколения он сосредоточился на исправлении недостатков, которые встречались в предыдущих итерациях носимого гаджета. Например, появилась магнитная зарядка. Теперь капсулу с электроникой можно не вынимать из ремешка, если нужно подзарядить аккумуляторную батарею. К слову, её ёмкость не уточняется (125 мАч, если верить описанию на AliExpress), но на полном заряде устройство может прожить 2-3 недели в зависимости от интенсивности использования.

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В Xiaomi Mi Band 5 по сравнению с предшественником на 20% выросла диагональ дисплея, составив 1,1 дюйма. В его основе лежит матрица AMOLED. Пользователям предлагается более сотни циферблатов с героями мультфильмов и аниме.

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Программным обеспечением предусмотрена поддержка дистанционного управления камерой в смартфоне. Также заявлено распознавание 11 видов спортивных тренировок и возможность отслеживания менструального цикла. По словам производителя, для отслеживания активности предусмотрен специальный новый процессор. Его детали не уточняются.

Разработчикам удалось улучшить функцию мониторинга сна. Кроме того, они добавили пульсоксиметр и барометр. Сенсор для определения частоты сердечных сокращений никуда не делся. Защита от воды соответствует маркировке 5ATM. Другими словами, носимый гаджет не боится воды, но ныряния он может не пережить. Новинка поддерживает работу со смартфонами на базе операционных систем Android и iOS. Для сопряжения предусмотрен адаптер беспроводной связи Bluetooth.

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Ходили слухи, что в этом году в отличие от двух предыдущих компания представит исключительно модификацию с чипом NFC. Как оказалось, версия без данного модуля тоже была анонсирована. Её оценили в 25 долларов. К слову, она уже доступна на AliExpress, правда, на несколько долларов дороже. За NFC нужно доплатить ещё порядка 5 долларов. Старт продаж Xiaomi Mi Band 5 в Китае состоится 18 июня года нынешнего.

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Напомним, что на днях компания Xiaomi в России анонсировала Mi Smart Band 4 NFC. Спортивный браслет оценили в 3990 рублей. Версия без NFC на российском рынке официально стоит на 1000 рублей дешевле.

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