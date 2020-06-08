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Китайская компания Xiaomi решила обновить до Android 10 смартфон прошлого года, который поступил в продажу по цене 75 долларов за базовую модификацию памяти. Речь идёт о модели Redmi 7A.

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Смартфон бюджетного уровня был анонсирован в мае 2019 года и получил операционную систему Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10 из коробки. Китайский производитель решил не забывать о нём и анонсировал выход программного обеспечения MIUI 11.0.1.0 с ОС Android 10 и заплаткой безопасности за май текущего года.

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Релиз пока ещё актуальной версии «зелёного робота» для Xiaomi Redmi 7A выглядит весьма неожиданно. Внезапная щедрость китайской компании удивляет тем, что некоторые более новые модели работают на Android 9.0 Pie до сих пор. Например, Redmi Note 8 и Redmi Note 8T. Кроме того, операционная система всё ещё не обновлена в прошлогоднем Redmi Note 7, который в иерархии смартфонов находится выше, чем Redmi 7A.

Напомним, что Redmi 7A оснащён процессором Snapdragon 439, который выполняется по 12-нанометровой технологии. Модель в базовой модификации оборудована 16 ГБ встроенной памяти, а в топовой – 32 ГБ. В обоих случаях предусмотрено 2 ГБ ОЗУ. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 4000 мАч.

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В смартфоне используется панель LCD формата HD+ диагональю 5,45 дюйма. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп, а фронтальной – 5 Мп. Также стоит отметить разъём для наушников, Wi-Fi 2,4 ГГц и Bluetooth 4.2. Сканера отпечатков пальцев устройству не досталось.