Цена Samsung Galaxy S10+ упала почти в два раза – флагман 2019 года подешевел на 55 000 рублей
В прошлом году компания Samsung в России начала продавать флагманский смартфон Galaxy S10+ в керамическом корпусе. Модель доступна в белой и чёрной расцветках, а в топовой модификации предлагает рекордные для индустрии 1024 ГБ встроенной памяти. Оценили Samsung Galaxy S10+ в 124 990 рублей. Но сейчас флагман 2019 года можно купить намного дешевле.
Сделать это предлагает магазин set:Store, в котором стоимость смартфона упала до 69 990 рублей. Таким образом, с начала продаж модель подешевела на 55 000 рублей. Отметим, что на официальном сайте Samsung смартфон Galaxy S10+ в керамическом корпусе с 1024 ГБ интегрированной памяти стоит 79 990 рублей.
рекламаПрошлогодний флагман южнокорейской компании оборудован 8-нанометровой платформой Exynos 9820, которая дополняется 12 ГБ оперативной памяти. На момент премьеры смартфона это был рекордный объём ОЗУ на рынке. Ёмкость аккумулятора составила 4100 мАч.
Samsung Galaxy S10+ оснащён основной камерой, в которой установлены 12-мегапиксельные главный модуль и телеобъектив, а компанию им составляет 16-мегапиксельная матрица, дополненная широкоугольной оптикой. Во врезанной в дисплей фронталке применяются сенсоры на 10 Мп и 8 Мп. Обе камеры поддерживают запись видео в 4K Ultra HD с частотой кадров 60 к/сек.
рекламаФлагман 2019 года может похвастаться стереодинамиками, защитой от воды и пыли по стандарту IP68, чипом NFC, разъёмом для наушников и сенсором для измерения частоты сердечных сокращений. Ультразвуковой дактилоскопический датчик установлен под дисплеем Dynamic AMOLED. Сама панель характеризуется диагональю 6,4 дюйма при разрешении 1440 х 3040 точек, а прикрывает её стекло Gorilla Glass последнего поколения. Samsung Galaxy S10+ поддерживает проводную и беспроводную зарядку мощностью по 15 Вт и работает на Android 10 с оболочкой One UI 2.
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