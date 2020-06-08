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Компания Xiaomi должна в ближайшее время представить бюджетный смартфон Redmi 9. Несмотря на то, что официальной премьере модели ещё предстоит состояться, новинка уже появилась на AliExpress. Правда, цена оказалась заметно выше рекомендованной.

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Глобальную версию Xiaomi Redmi 9 в модификации с 3 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 32 ГБ оценили в 140 долларов. Конфигурация с 4 ГБ ОЗУ и внутренним хранилищем вместимостью 64 ГБ обойдётся в 150 долларов.

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В то же время на AliExpress за версию 4/64 ГБ нужно отдать 170-200 долларов в зависимости от магазина, а комплектация 3/32 ГБ обойдётся минимум в 150 долларов . Также стоит отметить, что магазины на AliExpress указывают иную первоначальную стоимость смартфона. Например, 240 долларов за модификацию 4/64 ГБ, но верить этому не стоит.

Xiaomi Redmi 9 оснащён 6,53-дюймовой LCD-панелью формата Full HD+. На тыльной стороне смартфона установлены четыре модуля основной камеры с разрешением 13 Мп, 8 Мп, 2 Мп, 2 Мп, вспышка и сканер отпечатков пальцев. В каплевидном вырезе спереди находится 8-мегапиксельная фронталка.

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Сердцем новинки является 12-нанометровый мобильный процессор Helio G80 производства компании MediaTek. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 5020 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки проводным путём через порт USB Type-C.

В состав смартфона вошли разъём для наушников, Bluetooth 4.2, Wi-Fi И даже чип NFC для бесконтактной оплаты. Программной платформой выступает операционная система Android 10, которая легла в основу прошивки MIUI 11. Покупателям Xiaomi Redmi 9 предлагается в фиолетовой, серой и зелёной расцветках тыльной панели.