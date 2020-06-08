Xiaomi Redmi 9 с NFC оценили в 140-150 долларов – смартфон поступил в продажу ещё до анонса
Компания Xiaomi должна в ближайшее время представить бюджетный смартфон Redmi 9. Несмотря на то, что официальной премьере модели ещё предстоит состояться, новинка уже появилась на AliExpress. Правда, цена оказалась заметно выше рекомендованной.
Глобальную версию Xiaomi Redmi 9 в модификации с 3 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 32 ГБ оценили в 140 долларов. Конфигурация с 4 ГБ ОЗУ и внутренним хранилищем вместимостью 64 ГБ обойдётся в 150 долларов.
рекламаВ то же время на AliExpress за версию 4/64 ГБ нужно отдать 170-200 долларов в зависимости от магазина, а комплектация 3/32 ГБ обойдётся минимум в 150 долларов. Также стоит отметить, что магазины на AliExpress указывают иную первоначальную стоимость смартфона. Например, 240 долларов за модификацию 4/64 ГБ, но верить этому не стоит.
Xiaomi Redmi 9 оснащён 6,53-дюймовой LCD-панелью формата Full HD+. На тыльной стороне смартфона установлены четыре модуля основной камеры с разрешением 13 Мп, 8 Мп, 2 Мп, 2 Мп, вспышка и сканер отпечатков пальцев. В каплевидном вырезе спереди находится 8-мегапиксельная фронталка.
рекламаСердцем новинки является 12-нанометровый мобильный процессор Helio G80 производства компании MediaTek. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 5020 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки проводным путём через порт USB Type-C.
В состав смартфона вошли разъём для наушников, Bluetooth 4.2, Wi-Fi И даже чип NFC для бесконтактной оплаты. Программной платформой выступает операционная система Android 10, которая легла в основу прошивки MIUI 11. Покупателям Xiaomi Redmi 9 предлагается в фиолетовой, серой и зелёной расцветках тыльной панели.
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