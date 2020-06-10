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Магазин «М.Видео» снизил стоимость флагманского смартфона Huawei P30 Pro. Сейчас цена лучшего камерофона прошлого года упала на 15 000 рублей, а до этого модель уже подешевела на 10 000 рублей. В итоге флагман 2019 года упал в цене на 25 000 рублей по сравнению со стартом продаж, когда за него просили 69 990 рублей.

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Отметим, что некоторые ресурсы вчера начали сообщать о суммарной скидке в 30 000 рублей в «М.Видео». Но на самом деле до отметки 39 990 рублей цена смартфона ещё не опускалась. Также стоит подчеркнуть, что минимальной в России на момент написания заметки является стоимость 42 800 рублей. Это данные площадки «Яндекс.Маркет». Кроме того, если верить ценовому агрегатору, сейчас средняя цена по России упала до минимального уровня с начала года – 49 990 рублей.

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Huawei P30 Pro – первый смартфон с перископным телеобъективом и 5-кратным оптическим увеличением. Он имеет разрешение 8 Мп. Помимо него в основной камере есть главный модуль на 40 Мп на базе сенсора Sony IMX600, широкоугольный на 20 Мп и сенсор ToF. Фронталка имеет разрешение 32 Мп.

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Флагман 2019 года отличается дисплеем с изогнутыми боковыми гранями. Под 6,47-дюймовой матрицей AMOLED установлен сканер отпечатков пальцев. Одной из особенностей смартфона является отсутствие разговорного динамика. Но тут же идёт и недостаток в виде отсутствия стереозвука. Разъём для наушников тоже не предусмотрен.

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Корпус Huawei P30 Pro защищён от воды. Стандарт IP68 позволяет не бояться за смартфон при погружении под воду. Из остального отметим аккумулятор ёмкостью 4200 мАч, NFC, Android 10, EMUI 10.1 и поддержку Google Pay. К слову, данная модель наряду со стандартным изданием и версией New Edition – последние флагманы китайской компании с предустановленными сервисами Google.