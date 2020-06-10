Huawei P30 Pro стал дешевле на 25 000 рублей – самая низкая цена лета на лучший камерофон 2019 года
Магазин «М.Видео» снизил стоимость флагманского смартфона Huawei P30 Pro. Сейчас цена лучшего камерофона прошлого года упала на 15 000 рублей, а до этого модель уже подешевела на 10 000 рублей. В итоге флагман 2019 года упал в цене на 25 000 рублей по сравнению со стартом продаж, когда за него просили 69 990 рублей.
Отметим, что некоторые ресурсы вчера начали сообщать о суммарной скидке в 30 000 рублей в «М.Видео». Но на самом деле до отметки 39 990 рублей цена смартфона ещё не опускалась. Также стоит подчеркнуть, что минимальной в России на момент написания заметки является стоимость 42 800 рублей. Это данные площадки «Яндекс.Маркет». Кроме того, если верить ценовому агрегатору, сейчас средняя цена по России упала до минимального уровня с начала года – 49 990 рублей.
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Huawei P30 Pro – первый смартфон с перископным телеобъективом и 5-кратным оптическим увеличением. Он имеет разрешение 8 Мп. Помимо него в основной камере есть главный модуль на 40 Мп на базе сенсора Sony IMX600, широкоугольный на 20 Мп и сенсор ToF. Фронталка имеет разрешение 32 Мп.
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Флагман 2019 года отличается дисплеем с изогнутыми боковыми гранями. Под 6,47-дюймовой матрицей AMOLED установлен сканер отпечатков пальцев. Одной из особенностей смартфона является отсутствие разговорного динамика. Но тут же идёт и недостаток в виде отсутствия стереозвука. Разъём для наушников тоже не предусмотрен.
рекламаКорпус Huawei P30 Pro защищён от воды. Стандарт IP68 позволяет не бояться за смартфон при погружении под воду. Из остального отметим аккумулятор ёмкостью 4200 мАч, NFC, Android 10, EMUI 10.1 и поддержку Google Pay. К слову, данная модель наряду со стандартным изданием и версией New Edition – последние флагманы китайской компании с предустановленными сервисами Google.
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