Nubia представила прозрачный смартфон с 16 ГБ ОЗУ по цене 735 долларов
В 2012 году китайская корпорация ZTE Corp создала бренд Nubia, а спустя три года он стал независимой компанией. С 2018 года она активно выпускает игровые смартфоны. Очередная новинка была представлена сегодня. Она называется Nubia Red Magic 5G Transparent Edition. Фишкой модели является уникальный дизайн.
Ключевая особенность игрового смартфона – прозрачная тыльной сторона корпуса. Такое решение даёт возможность взглянуть на внутренние компоненты конструкции и некоторые бутафорские элементы. Отметим, что подобный дизайн не является абсолютно уникальным. Ещё в 2018 году с прозрачными крышками вышли HTC 12+, Xiaomi Mi 8 Pro и Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, а через год к ним присоединился Xiaomi Mi 9 Transparent Edition.
рекламаЕщё одна фишка смартфона – 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5. Правда, и здесь новинка не стала первой в мире. Столько же ОЗУ получил Samsung Galaxy S20 Ultra, который был представлен в феврале нынешнего года. Но он стоит почти втрое дороже.
Nubia Red Magic 5G Transparent Edition помимо 16 ГБ оперативки и прозрачного задника может похвастаться дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Он имеет разрешение 1080 х 2340 точек и диагональ 6,65 дюйма. Сердцем смартфона выступил 7-нанометровый процессор Snapdragon 865. Накопитель имеет вместимость 256 ГБ.
рекламаРазрешение основной камеры составило 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 8 Мп. Видео смартфон может записывать в формате 8K UHD, но только с частотой 15 FPS. За питание отвечает аккумулятор на 4500 мАч с 55-ваттной быстрой зарядкой. По слова производителя, с нуля до 100% АКБ заряжается за 40 минут, тогда как за 15 минут батарею можно зарядить на 56%.
Программной основой служит операционная система Android 10, которая легла в основу прошивки Redmagic 3.0. Из прочего отметим NFC, встроенный в панель AMOLED дактилоскопический сканер, стереодинамики, разъём для наушников, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц.
рекламаКитайская компания начнёт продажи новинки 14 июня текущего года. Стоимость Nubia Red Magic 5G Transparent Edition составила 5199 юаней или 735 долларов.
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