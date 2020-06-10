Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Главный недостаток флагманских смартфонов компании Samsung – это уже давно не их стоимость. В плане цены им не уступают модели китайских производителей. Например, в Европе топовые флагманы OnePlus и Xiaomi стоят по 1000 евро, а Huawei P40 Pro+ обойдётся и вовсе почти в 1500 евро. А вот ключевым минусом смартфонов Samsung является чип Exynos для Европы. Модели на процессорах Qualcomm продаются во всём мире. В России устройства на Snapdragon тоже можно приобрести, но у неофициальных представителей. Например, Samsung Galaxy S10+ на Snapdragon 855.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Флагман был анонсирован в конце февраля прошлого года. Он доступен в модификациях с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 512 ГБ постоянной. Обе можно купить в магазине iClick, причём по более привлекательной цене, чем на старте продаж. Если в 2019 году за флагман просили примерно 70 000 рублей в конфигурации со 128 ГБ встроенной памяти и 90 000 рублей за версию с 512 ГБ ПЗУ, то сейчас их цена упала на 23 000 рублей и 31 000 рублей соответственно. Таким образом, модификация 8/128 ГБ обойдётся в 47 000 рублей, а 8/512 ГБ стоит 59 000 рублей.

реклама

7-нанометровый процессор Snapdragon 855 вместо 8-нанометрового Exynos 9820 – единственное отличие между смартфонами для Европы и остального мира. Samsung Galaxy S10+ вне зависимости от однокристальной системы под капотом несёт на борту аккумулятор ёмкостью 4100 мАч, имеет основную камеру с разрешением 12 Мп + 12 Мп + 16 Мп, а фронталка представлена парой модулей – на 10 Мп и 8 Мп.

Дисплей Dynamic AMOLED построен на базе матрицы формата Quad HD+ диагональю 6,4 дюйма с интегрированным биометрическим сканером. В смартфоне есть разъём для наушников, стереодинамики, NFC и поддержка режима Samsung DeX. Лицевая сторона прикрыта стеклом Gorilla Glass последнего поколения. Также отметим защиту от воды по стандарту IP68. Сейчас модель работает на Android 10 с оболочкой One UI 2.