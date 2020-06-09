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На российском рынке продолжают падать цены на флагманские смартфоны компании Samsung 2020 года. Стоимость стремительно снижается как в официальной рознице, так и в неофициальных магазинах. За Samsung Galaxy S20+ уже просят менее 58 000 рублей.

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При такой цене модель, поступившая в продажу лишь три месяца назад, оказалась дешевле, чем Xiaomi Mi 10. Последнего китайская компания оценила в 69 990 рублей. Справедливости ради нужно заметить, что за «серую» версию смартфона придётся отдать примерно столько же, сколько и за Galaxy S20+. Но, с другой стороны, эти две модели не являются прямыми конкурентами, поскольку в ассортименте Xiaomi есть ещё флагман Mi 10 Pro. Его официально не представили в России, но если он появиться на рынке, то будет стоить порядка 90 000 рублей в топовой модификации.

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Samsung Galaxy S20+ за 58 000 рублей предлагает далеко не самый лучший мобильный процессор 2020 года – 7-нанометровый Exynos 990. В плане производительности к нему может возникать много вопросов при прямом сравнении не только с конкурентом в лице Snapdragon 865, но и даже с прошлогодним 8-нанометровым Exynos 9820. Мощностей Exynos 990 хватит подавляющему большинству пользователей и с повседневной производительностью проблем нет, но психологическим моментом является то, что во всём мире, кроме Европы, Samsung продаёт флагманы на Snapdragon 865.

Помимо не самого удачного процессора модель Galaxy S20+ имеет 8 ГБ оперативной памяти и встроенный флэш-накопитель вместимостью 128 ГБ. Аккумулятор характеризуется ёмкостью 4500 мАч и может похвастаться поддержкой проводной и беспроводной зарядки. Мощность составляет 25 Вт и 15 Вт соответственно.

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Смартфон получил телеобъектив с самым высоким на рынке разрешением – 64 Мп. А вот кратность зума относительно скромная – 3x. Разрешение главного и широкоугольного модулей составляет по 12 Мп. Вместе с ними камера включает сенсор ToF. Фронталка построена на 10-Мп матрице. Обе камеры могут записывать видео в 4K Ultra HD с частотой 60 FPS. Основная при этом может ещё и снимать ролики в 8K UHD.

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Ежегодно в смартфонах Samsung эксперты называют дисплей одним из лучших на рынке. Galaxy S20+ не стал исключением. Он получил Dynamic AMOLED панель формата 3K с частотой 120 Гц и диагональю 6,7 дюйма. Отметим, что разрешением QHD+ или WQHD может похвастаться не так много флагманов, несмотря на то что за окном середина 2020 года уже. Прочие параметры февральской новинки южнокорейской компании включают NFC, Android 10, стереодинамики, встроенный в дисплей дактилоскопический сканер, Samsung DeX и защиту от воды/пыли по стандарту IP68.