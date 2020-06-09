Huawei P smart S получил NFC, Google Pay и Kirin 710F при цене 250 евро
Китайская компания Huawei представила смартфон среднебюджетного уровня под названием P smart S. Новинка получила старую аппаратную платформу, чип NFC и поддержку технологии Google Pay для бесконтактной оплаты.
Смартфон оснащается 6,3-дюймовой панелью OLED формата FHD+. Матрица имеет каплевидный вырез и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Экранные рамки нельзя назвать узкими. В первую очередь это касается отступа в нижней части лицевой стороны устройства.
рекламаТыльная панель содержит вертикальную площадку с тремя оптическими модулями и светодиодной вспышкой. Разрешение главного и широкоугольного модулей составляет 48 Мп и 8 Мп соответственно. Также имеется 2-мегапиксельная матрица для измерения глубины резкости. Фронтальная камера получила разрешение 16 Мп и поддерживает распознавание по лицам.
Huawei P smart S является одним из первых смартфонов китайской компании в Европе, который получил сервисы Google и новейшее программное обеспечение EMUI 10.1 на базе операционной системы Android 10. Все новые устройства производителя выходят либо с сервисами Google и EMUI 9, либо с прошивкой EMUI 10 / 10.1, но без сервисов американской компании. Как бы там ни было, новинка может похвастаться NFC и поддержкой Google Pay.
рекламаАппаратная платформа построена вокруг 12-нанометрового мобильного процессора Kirin 710F. Формально чип появился в 2019 году, но фактически он является копией однокристальной системы Kirin 710, которая была представлена почти два года назад. На борту новинки также есть аккумулятор на 4000 мАч с 10-ваттной зарядкой, USB-C, разъём для проводных наушников, Bluetooth 5 и Wi-Fi с поддержкой диапазона 5 ГГц.
Huawei P smart S уже начал продаваться в Италии. Его стоимость составила 250 евро. Покупателям смартфон доступен в модификации с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем объёмом 128 ГБ. На выбор предложены две расцветки: Breathing Crystal и Midnight Black.
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