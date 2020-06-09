Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Huawei P smart S получил NFC, Google Pay и Kirin 710F при цене 250 евро

для раздела Блоги
+
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
20% скидка на Comet Lake в Ситилинке
Битва отзывов - пришло твое время 8-]
Цены на матплаты LGA 1200 идут вниз
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
10 видов новейших Comet Lake в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Китайская компания Huawei представила смартфон среднебюджетного уровня под названием P smart S. Новинка получила старую аппаратную платформу, чип NFC и поддержку технологии Google Pay для бесконтактной оплаты.

анонсы и реклама
45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри!
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3790р !
Более 10 видов матерей S1200 в Регарде
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Смартфон оснащается 6,3-дюймовой панелью OLED формата FHD+. Матрица имеет каплевидный вырез и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Экранные рамки нельзя назвать узкими. В первую очередь это касается отступа в нижней части лицевой стороны устройства.

реклама

Тыльная панель содержит вертикальную площадку с тремя оптическими модулями и светодиодной вспышкой. Разрешение главного и широкоугольного модулей составляет 48 Мп и 8 Мп соответственно. Также имеется 2-мегапиксельная матрица для измерения глубины резкости. Фронтальная камера получила разрешение 16 Мп и поддерживает распознавание по лицам.

Huawei P smart S является одним из первых смартфонов китайской компании в Европе, который получил сервисы Google и новейшее программное обеспечение EMUI 10.1 на базе операционной системы Android 10. Все новые устройства производителя выходят либо с сервисами Google и EMUI 9, либо с прошивкой EMUI 10 / 10.1, но без сервисов американской компании. Как бы там ни было, новинка может похвастаться NFC и поддержкой Google Pay.

реклама

Аппаратная платформа построена вокруг 12-нанометрового мобильного процессора Kirin 710F. Формально чип появился в 2019 году, но фактически он является копией однокристальной системы Kirin 710, которая была представлена почти два года назад. На борту новинки также есть аккумулятор на 4000 мАч с 10-ваттной зарядкой, USB-C, разъём для проводных наушников, Bluetooth 5 и Wi-Fi с поддержкой диапазона 5 ГГц.

Huawei P smart S уже начал продаваться в Италии. Его стоимость составила 250 евро. Покупателям смартфон доступен в модификации с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем объёмом 128 ГБ. На выбор предложены две расцветки: Breathing Crystal и Midnight Black.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

huawei
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490I Unify
2
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
15
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
111
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
31
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC (NE62060T18J9-1062A)
35
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
178
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-9600KF
15
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Aero White 500W
60
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry 5
26

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 371
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 178
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8 июня 2020 31
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
8 июня 2020 111
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европейский магазин удивил покупателей ценой на будущую PlayStation 5 – за консоль просят около 1 000 долларов
44
Стартовала бесплатная раздача Doom II и The Elder Scrolls: Legends – можно получить игр на 75 долларов на одном устройстве
7
Стало известно, когда Xiaomi Redmi Note 8 Prо получит глобальную MIUI 11 на Android 10
13
Xiaomi Redmi Note 8T с NFC упал в цене более чем на 5000 рублей
7
20 смартфонов Xiaomi уже можно обновить до последней версии MIUI 12 на Android 10
3
10-ядерный Core i9 10900К против 4-ядерного Core i3 10100 – эксперты Benchmark выяснили, стоит ли переплачивать 500 долларов за самый быстрый игровой процессор
47
Видеокарта NVIDIA RTX 3080 получила изображения 3D-рендеринга со всех сторон
40
Xiaomi Redmi Note 9S подешевел на 100 долларов и доступен для заказа по самой низкой цене с начала продаж
6
Samsung Galaxy S20 Ultra подешевел на 33 000 рублей – цена опустилась почти до уровня Xiaomi Mi 10
7
Энтузиаст рассекретил технические характеристики и производительность видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 и AMD Radeon RX 6900 ХТ – Big Navi
23
GeForce RTX 3090 будет вдвое производительней RTX 2080, а Radeon RX 6900 ХТ превзойдёт RTX 3080 - новые данные о характеристиках следующего поколения видеокарт AMD и NVIDIA
35
AMD предложит более 4 ГБ VRAM в стандартной комплектации следующего поколения Radeon RX, Big Navi по более низкой цене
27
Стали известны планы Microsoft на 2020-2021 год – значительное увеличение производительности Windows 10 и новое меню «Пуск»
29
FIFA 21 будет на новом движке
12
Intel предоставила неверные показатели TDP для процессоров Core 10-го поколения – разбираемся в причинах подмены значений TDP для 10-ядерного Core i9 10900К
29
Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали, в чём игра превосходит третьего «Ведьмака»
11
S.T.A.L.K.E.R. получит трассировку лучей и новый движок Unreal Engine 4 – видео игрового процесса и несколько уровней игры
16
Цена AMD Ryzen 5 3600 в России упала до минимального уровня с начала 2020 года
24
Технические данные видеокарт NVIDIA RTX 3000 и AMD RX 6000 — двукратный прирост производительности относительно текущих решений
22
Новая модификация Witcher 3 содержит десятки тысяч новых текстур, значительно улучшая графику без снижения производительности
4

Популярные статьи

10 причин, по которым стоит выбрать платформу AMD AM4 в 2020 году
307
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
31
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
111
ТОП 7 андроид игр, в которые стоит поиграть
25
Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
98
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS - тест с 6 видеокартами
31
Трёх вентиляторов достаточно для стандартного корпуса
18
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
15
История оверклокинга - железа, оверклокерских команд и соревнований. Часть 1
40
Обзор гарнитуры JBL Quantum 800
6

Сейчас обсуждают

Georgi Bondzhov
13:49
Здесь в АМД инфо за планах. Карта развития планиранова давно. С ZEN4 увеличения ядра по отношение с ZEN3 будут на 50% а ZEN3 до ZEN5 100%. С ZEN3 есть наличия на 64 ядрерной EPYC, с ZEN5 64+100%=? Мат...
Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 смогут предложить до 128 ядер
DENI 20
13:48
Специально для чего?
"Бесконечные" аккумуляторы для автомобилей на 2 млн км. готовы к производству, первой их получит Tesla Model 3
lesik78
13:47
специально так пишите?
"Бесконечные" аккумуляторы для автомобилей на 2 млн км. готовы к производству, первой их получит Tesla Model 3
Power47
13:46
Доставку на северный полюс и в районы крайнего севера осуществляете?
Игровые видеокарты NVIDIA Ampere дебютируют в ассортименте трёх моделей
Inqizitor
13:44
"но интерфейса NVLink лишится" - это шикарно, я считаю. И 10 гиг памяти на 3080 - это тоже отлично. 24 на ti версии - правдоподобно.
Игровые видеокарты NVIDIA Ampere дебютируют в ассортименте трёх моделей
Kopcheniy
13:43
"Опубликованные на днях изображения эталонной версии GeForce RTX 3080 источник призывает считать достоверными, поскольку NVIDIA после их появления в новостях начала служебное расследование. Подделки п...
Игровые видеокарты NVIDIA Ampere дебютируют в ассортименте трёх моделей
Adam Smith
13:43
так 10600к и стоит как 3700х, а в итоге натягивает 3900))) и он не в разгоне
AMD Ryzen 3700X продаётся в 20 раз лучше чем Core i7-10700K в немецкой рознице
Yolanda Tarska
13:43
Да нормально, если не придираться, у меня 2К моник, когда топом была GTX 580 и хватало, карта была 570я. Потом 670я и 1070я, всегда нормально, можно же тени скинуть и мелочь, которую не видно.
Игровые видеокарты NVIDIA Ampere дебютируют в ассортименте трёх моделей
terenty79
13:42
сдохнет твоя мать внезапно, что делать будешь? бегать на вторичке замену искать, на ту которая сама уже на ладан дышет. или покупать глючный китайский новодел, на бу чипсетах, которые китасы со списан...
Часть материнских плат платформы AMD AM4 намеренно искажает энергопотребление процессоров Ryzen, сокращая срок службы CPU
Adam Smith
13:42
ты в играх видишь потребеление? какие вопросы?
Часть материнских плат платформы AMD AM4 намеренно искажает энергопотребление процессоров Ryzen, сокращая срок службы CPU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем