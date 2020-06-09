Xiaomi Redmi K30 Pro упал в цене на 100 долларов и стал самым дешёвым смартфоном на Snapdragon 865
Компания Xiaomi 24 марта представила флагманский смартфон Redmi K30 Pro в Китае. Спустя три дня модель поступила в продажу в качестве самого дешёвого в мире телефона на базе 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 865. Это звание она удерживала несколько недель, но потеряла после премьеры vivo iQOO Neo 3 стоимостью от 380 долларов. Сейчас она вновь вернула его себя.
В базовой модификации Xiaomi Redmi K30 Pro предлагает 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и накопитель UFS 3.0 на 128 ГБ. На старте продаж за смартфон просили 2999 юаней или 425 долларов. Вчера китайская компания заявила, что стоимость базовой конфигурации будет снижена до 2399 юаней или 340 долларов.
рекламаВ продвинутой комплектации флагман оборудован 8 ГБ ОЗУ LPDDR5 и накопителем UFS 3.1 вместимостью 128 ГБ. Заводская цена составила 3399 юаней или 480 долларов. После прайс-ката стоимость смартфона упала на 100 долларов и составила 380 долларов. Топовая модификация, предполагающая 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, тоже подешевела на 100 долларов. Сейчас компания просит за неё примерно 420 долларов.
С чем связана такая щедрость со стороны китайского производителя, пока что не уточняется. Возможно, прайс-кат приурочен к распродаже 618, которая в Китае пройдёт на следующей неделе. В таком случае после мероприятия стоимость вновь вернётся к прежнему уровню. Отметим, что по указанным выше ценам купить Xiaomi Redmi K30 Pro пока что могут только жители Поднебесной в официальном магазине. На торговых площадках флагман стоит от 540 долларов до 620 долларов в зависимости от комплектации. Есть вероятность, что в рамках распродажи 618 цены будут немного снижены.
рекламаНапомним, что мартовская новинка оснащена OLED-дисплеем формата FHD+ со встроенным дактилоскопическим датчиком. Смартфон выделяется 20-мегапиксельной выдвижной фронтальной камерой. Основная камера имеет разрешение 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 5 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 4700 мАч. Модель поддерживает мобильные сети пятого поколения, имеет чип NFC, MIUI 11 на основе операционной системы Android 10, а в Европе продаётся как Poco F2 Pro по цене 500-700 евро в зависимости от страны и конфигурации памяти.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила