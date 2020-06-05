В России цена AMD Ryzen 7 3700X вновь опустилась после роста в феврале
Сегодня мы писали о том, что 8-ядерный 16-поточный настольный процессор Ryzen 7 3700X компании AMD в магазине Microcenter стоит лишь 260 долларов. Это на 70 долларов дешевле, чем на старте продаж в июле прошлого года. В России CPU тоже упал в цене после подорожания в конце зимы.
Средняя стоимость процессора в начале года по стране составляла порядка 23 000 рублей, согласно информации ценового агрегатора «Яндекс.Маркет». В февраль Ryzen 7 3700X вошёл со средним ценником 23 460 долларов, но уже к марту в связи с падением курса рубля стоимость выросла до 28 000 рублей в среднем. На этом же уровне она продержалась длительное время, но сейчас вернулась к уровню начала 2020 года.
рекламаТак, средняя цена процессора в России составляет примерно 24 000 рублей. Чуть меньше за CPU нужно отдать в магазине «Регард» – 23 610 рублей. Отметим, что максимальная стоимость в России в настоящее время составляет 32 453 рубля, а минимальная – 20 610 рублей. С оглядкой на ситуацию в мире можно предположить, что в ближайшее время цена Ryzen 7 3700X продолжит снижаться.
рекламаНапомним, что процессор выполнен по 7-нанометровой технологии и имеет частоту от 3,6 ГГц до 4,4 ГГц. Величина отвода тепловой мощности составляет 65 Вт.
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