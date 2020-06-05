Стало известно, какие смартфоны Xiaomi получат Android 11 – новая версия операционной системы придёт на 32 модели
Компания Google на этой неделе должна была представить операционную систему Android 11. Однако из-за массовых беспорядков холдинг Alphabet заявил, что «был бы рад рассказать о новой ОС, но сейчас не время радоваться». Но как бы там ни было, Android 11 всё равно рано или поздно будет представлена. А сейчас в Сети появился список смартфонов китайской компании Xiaomi, которые получат свежую версию ОС.
Как стало известно, Android 11 придёт на 32 модели, которые уже были представлены пекинским производителем. Само собой, её должны будут получить и смартфоны, премьерам которым ещё только предстоит состояться.
рекламаИтак, свежая версия «зелёного робота» обещана исключительно для устройств этого и прошлого годов, причём даже не для всех. Android 11 получит всё семейство Redmi Note 9. Это сразу пять моделей: стандартное издание, версии Pro для Индии и остального мира, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro Max. Также апдейта дождутся владельцы Redmi X10 4G/5G и Redmi X10 Pro 5G, POCO X2 и POCO F2 Pro, Redmi K20/K20 Pro, Redmi K30 4G/5G и Redmi K30 Pro 5G, Redmi Note 8/8T и Redmi Note 8 Pro.
Что касается смартфонов, которые продаются под брендом Mi, то Android 11 выйдет для 14 таких моделей. Во-первых, речь идёт о флагманах 2019 и 2020 годов: Xiaomi Mi 10/10 Pro, Mi 9/9 Pro 5G и Mi 9T Pro. Также обновятся Mi Note 10 вместе с версиями Lite и Pro, Mi 10 Lite 5G, Mi CC9e, Mi CC9, Mi CC9 Pro, Mi 9T и Mi A3. Отметим, что последняя модель выпускается в рамках программы Android One.
рекламаВ завершение добавим, что один смартфон компании может называться по-разному в зависимости от региона. Например, Redmi K20 и Mi 9T – это один и тот же аппарат. Если мы оставим исключительно уникальные модели, то список из 32 смартфонов сократится в полтора раза.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила