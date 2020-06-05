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Компания Google на этой неделе должна была представить операционную систему Android 11. Однако из-за массовых беспорядков холдинг Alphabet заявил, что «был бы рад рассказать о новой ОС, но сейчас не время радоваться». Но как бы там ни было, Android 11 всё равно рано или поздно будет представлена. А сейчас в Сети появился список смартфонов китайской компании Xiaomi, которые получат свежую версию ОС.

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Как стало известно, Android 11 придёт на 32 модели, которые уже были представлены пекинским производителем. Само собой, её должны будут получить и смартфоны, премьерам которым ещё только предстоит состояться.

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Итак, свежая версия «зелёного робота» обещана исключительно для устройств этого и прошлого годов, причём даже не для всех. Android 11 получит всё семейство Redmi Note 9. Это сразу пять моделей: стандартное издание, версии Pro для Индии и остального мира, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro Max. Также апдейта дождутся владельцы Redmi X10 4G/5G и Redmi X10 Pro 5G, POCO X2 и POCO F2 Pro, Redmi K20/K20 Pro, Redmi K30 4G/5G и Redmi K30 Pro 5G, Redmi Note 8/8T и Redmi Note 8 Pro.

Что касается смартфонов, которые продаются под брендом Mi, то Android 11 выйдет для 14 таких моделей. Во-первых, речь идёт о флагманах 2019 и 2020 годов: Xiaomi Mi 10/10 Pro, Mi 9/9 Pro 5G и Mi 9T Pro. Также обновятся Mi Note 10 вместе с версиями Lite и Pro, Mi 10 Lite 5G, Mi CC9e, Mi CC9, Mi CC9 Pro, Mi 9T и Mi A3. Отметим, что последняя модель выпускается в рамках программы Android One.

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В завершение добавим, что один смартфон компании может называться по-разному в зависимости от региона. Например, Redmi K20 и Mi 9T – это один и тот же аппарат. Если мы оставим исключительно уникальные модели, то список из 32 смартфонов сократится в полтора раза.