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Компания Meizu представила весной смартфоны флагманского уровня 17-й серии. Вместе с ними дебютировала фирменная прошивка Flyme 8. На этой неделе китайский производитель объявил о выпуске свежей версии программного обеспечения для десяти смартфонов, которые были анонсированы в 2018 и 2019 годах.

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Обновление софта пришло на всё семейство 16-й серии, первые представители которого появились ещё в августе 2018 года. Это были Meizu 16th и Meizu 16th Plus на Snapdragon 845. Спустя месяц компания выпустила Meizu 16X на процессоре Snapdragon 710.

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В апреле 2019 года компания представила флагман на Snapdragon 855 под названием Meizu 16s. Версия Pro на разогнанном чипе Snapdragon 855+ появилась в конце лета того же года. Между двумя флагманами производитель анонсировал модель Meizu 16Xs с однокристальной системой Snapdragon 675 на борту. Последняя модель 16-й серии была выпущена в октябре прошлого года. Она называется Meizu 16T, комплектуется чипсетом Snapdragon 855 и позиционируется в качестве игрового смартфона компании.

Flyme 8 также стала доступна ещё для двух моделей 2018 года: Meizu Note 8 и Meizu X8 на Snapdragon 632 и Snapdragon 710 соответственно. Последний смартфон, получивший последнюю версию фирменного программного обеспечения, называется Meizu Note 9. Он был представлен в марте прошлого года и оборудован процессором Snapdragon 675.