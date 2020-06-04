Старые смартфоны Meizu получили Flyme 8
Компания Meizu представила весной смартфоны флагманского уровня 17-й серии. Вместе с ними дебютировала фирменная прошивка Flyme 8. На этой неделе китайский производитель объявил о выпуске свежей версии программного обеспечения для десяти смартфонов, которые были анонсированы в 2018 и 2019 годах.
Обновление софта пришло на всё семейство 16-й серии, первые представители которого появились ещё в августе 2018 года. Это были Meizu 16th и Meizu 16th Plus на Snapdragon 845. Спустя месяц компания выпустила Meizu 16X на процессоре Snapdragon 710.
рекламаВ апреле 2019 года компания представила флагман на Snapdragon 855 под названием Meizu 16s. Версия Pro на разогнанном чипе Snapdragon 855+ появилась в конце лета того же года. Между двумя флагманами производитель анонсировал модель Meizu 16Xs с однокристальной системой Snapdragon 675 на борту. Последняя модель 16-й серии была выпущена в октябре прошлого года. Она называется Meizu 16T, комплектуется чипсетом Snapdragon 855 и позиционируется в качестве игрового смартфона компании.
Flyme 8 также стала доступна ещё для двух моделей 2018 года: Meizu Note 8 и Meizu X8 на Snapdragon 632 и Snapdragon 710 соответственно. Последний смартфон, получивший последнюю версию фирменного программного обеспечения, называется Meizu Note 9. Он был представлен в марте прошлого года и оборудован процессором Snapdragon 675.
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