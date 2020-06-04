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Во второй половине апреля текущего года депутаты от «Справедливой России» выступили с предложением о снятии блокировки с мессенджера Telegram, подготовив соответствующий законопроект. Основатель Павел Дуров оценил такую идею с положительной стороны.

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Он решил напомнить пользователям, что на территории РФ сервис мгновенного обмена сообщениями был заблокирован более двух лет назад под предлогом борьбы с терроризмом. Как утверждает сам Дуров, за это время была проведена серьёзная работа над усовершенствованием методов поиска и ликвидации пропаганды экстремистского характера. Отмечается, что Telegram продолжает хранить тайну переписки.

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Ещё в середине весны этого года Павел Дуров отмечал, что аудитория Telegram во всём мире увеличилась за год с 300 млн до 400 млн человек. Сейчас он подчеркнул, что количество российских пользователей Telegram превысило отметку 30 млн человек.

В завершение добавим, что решение о блокировке мессенджера было принято правительством Российской Федерации в середине весны 2018 года. Однако, с тех пор жители России продолжают пользоваться сервисом мгновенного обмена сообщениями, обходя блокировку с помощью прокси-серверов, которые работают по протоколу SOCKS5.