Количество пользователей Telegram в России превысило 30 млн
Во второй половине апреля текущего года депутаты от «Справедливой России» выступили с предложением о снятии блокировки с мессенджера Telegram, подготовив соответствующий законопроект. Основатель Павел Дуров оценил такую идею с положительной стороны.
Он решил напомнить пользователям, что на территории РФ сервис мгновенного обмена сообщениями был заблокирован более двух лет назад под предлогом борьбы с терроризмом. Как утверждает сам Дуров, за это время была проведена серьёзная работа над усовершенствованием методов поиска и ликвидации пропаганды экстремистского характера. Отмечается, что Telegram продолжает хранить тайну переписки.
рекламаЕщё в середине весны этого года Павел Дуров отмечал, что аудитория Telegram во всём мире увеличилась за год с 300 млн до 400 млн человек. Сейчас он подчеркнул, что количество российских пользователей Telegram превысило отметку 30 млн человек.
В завершение добавим, что решение о блокировке мессенджера было принято правительством Российской Федерации в середине весны 2018 года. Однако, с тех пор жители России продолжают пользоваться сервисом мгновенного обмена сообщениями, обходя блокировку с помощью прокси-серверов, которые работают по протоколу SOCKS5.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила