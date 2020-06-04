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Китайская компания Xiaomi весной в Индии представила смартфон POCO F2 Pro, он же Pocophone F2 Pro. Изначально новинка продавалась только онлайн на AliExpress, Gearbest и других торговых площадках. Сегодня производитель объявил европейские цены на флагманский смартфон.

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Во всех регионах модель доступна в двух модификациях. Базовая предполагает 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а максимальная 8 ГБ ОЗУ и накопитель вместимостью 256 ГБ. Также вне зависимости от страны пользователям доступны чёрная, фиолетовая, белая и синяя расцветки корпуса.

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В официальном магазине Xiaomi во Франции версия 6/128 ГБ стоит 549 евро, а 8/256 ГБ – на 50 евро дороже. В Германии и Италии компания за базовую модификацию просит 499 евро, а за топовую – 699 евро. В Испании POCO F2 Pro обойдётся в 529 евро или 599 евро.

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Украинские ритейлеры тоже обнародовали стоимость смартфона. Он поступит в продажу в середине текущего месяца по цене 500/600 евро в зависимости от модификации. Причём конфигурация с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти изначально была оценена в 565 евро.

В России, согласно «Яндекс.Маркет», версия 6/128 Гб в зависимости от магазина стоит от 37 000 рублей (475 евро) до 41 000 рублей (530 рублей). Цена модификации 8/256 ГБ пока что неизвестна. При этом официально смартфон ещё не был анонсирован.

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Напомним, что POCO F2 Pro является международной версией Redmi K30 Pro 5G. Смартфон оборудован чипом Snapdragon 865 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Ёмкость встроенной батареи составляет 4700 мАч. Во время анонса весной компания акцентировала внимание на возможностях 5-мегапиксельного макромодуля. Помимо него в основной камере есть главный модуль на 64 Мп, широкоугольный на 13 Мп и портретный на 2 Мп.

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Фишкой флагмана является выдвижная фронтальная камера. Спереди установлен дисплей OLED формата Full HD+. Из прочего отметим NFC, интегрированный в дисплей дактилоскопический сенсор, операционную систему Android 10, прошивку MIUI 11 и фирменный лончер POCO Launcher 2.0.