Honor представила бюджетный игровой смартфон по цене от 255 долларов
Вместе со смартфоном Honor Play 4 Pro на Kirin 990 китайская компания у себя на родине анонсировала ещё одну модель семейства. Вторая новинка называется Honor Play 4. Производитель позиционирует её в качестве доступного решения для любителей мобильного гейминга.
Смартфон оснащён 7-нанометровым процессор MediaTek Dimensity 800 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Он работает в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти. В обоих модификациях под капотом устройства установлено хранилище на 128 ГБ.
рекламаПроизводитель акцентирует внимание на обновлённой системе жидкостного охлаждения, которая призвана остужать пыл 7-нанометровой однокристальной системы. Ёмкость встроенной батареи составляет 4300 мАч, а мощность зарядки проводным путём – 22,5 Вт.
рекламаВ отличие от версии Pro более скромная модель получила четырёхмодульную основную камеру. Она имеет разрешение 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. На передней панели Honor Play 4 установлен FHD+ экран диагональю 6,71 дюйма с круглым отверстием под фронтальную камеру, характеристики которой не уточняются.
Смартфон работает на программном обеспечении Magic UI 3.1 с операционной системой Android 10 и не имеет предустановленных сервисов Google. Чип NFC тоже отсутствует. Биометрический сенсор расположен на боковом торце и интегрирован в кнопку питания.
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Рекомендованная стоимость Honor Play 4 в зависимости от модификации в Китае составила 255 долларов или 280 долларов. Продажи начнутся 12 июня, а приём предварительных заявок на покупку будет открыт сегодня. Пользователи смогут выбирать между расцветками Phantom Blue, Phantom Night Black и Iceland Phantom.
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